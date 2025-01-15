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草屯鎮長補選 民進黨再控藍營候選人財產來源不明罪

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴（右）、發言人陳紀衡到南投地檢署控告國民黨候選人簡賜勝涉嫌財產來源不明罪。圖／民進黨南投縣黨部提供
民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴（右）、發言人陳紀衡到南投地檢署控告國民黨候選人簡賜勝涉嫌財產來源不明罪。圖／民進黨南投縣黨部提供

南投縣草屯鎮長補選白熱化，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴今天到南投地檢署告發國民黨候選人簡賜勝，擔任縣議員10年期間，財產增加近億元，涉嫌財產來源不明罪，要求簡賜勝說清楚。

草屯鎮長補選，民進黨持續追打簡賜勝，之前質疑簡賜勝2014年當選議員後，家族企業總福營造過去10年總得標金額高達34億元，長期涉及利益迴避，甚至圖利。陳玉鈴及南投縣黨部發言人陳紀衡今天再度到南投地檢署控告，簡賜勝涉嫌財產來源不明罪。

陳紀衡說，簡賜勝爭取九九峰遊憩園區，園區的工程標案，卻是由他創辦、兒子是總經理的總福營造承攬，不只違反公職人員利益衝突迴避而已，而是涉嫌貪污治罪條例第六條，對於主管、非主管監督事務圖利罪。陳紀衡說，簡賜勝手法如同台北市議員陳重文成立立錡雲端公司，承攬台智光的監視器業務，陳重文因此遭判刑8年6個月。

陳玉鈴強調，簡賜勝任職公職10年，依據簡的申報資料，存款、土地、建物、基金、股票、保險增加近億元。議員年收入以120萬元算，簡賜勝不吃不喝也不可能增加這麼多財產，簡妻持有大量總福營造股份，投資事業卻申報為0，說不清財產暴增的來源。

簡賜勝不滿民進黨陣營抹黑，曾委任律師對陳玉鈴、陳紀衡提告加重誹謗、意圖使人不當選等罪。簡賜勝陣營表示，陳玉鈴多次以灌水數據和剪接不實資料，誣指簡賜勝承攬公共工程，違反公職人員利益衝突迴避法。事實上，簡家承攬公共工程，多次中央頒獎肯定，陳玉鈴等人說法悖離事實，混淆視聽，就是抹黑。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴（右）、發言人陳紀衡到南投地檢署控告國民黨候選人簡賜勝涉嫌財產來源不明罪。圖／民進黨南投縣黨部提供
民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴（右）、發言人陳紀衡到南投地檢署控告國民黨候選人簡賜勝涉嫌財產來源不明罪。圖／民進黨南投縣黨部提供

南投縣 簡賜勝 財產

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