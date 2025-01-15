過年逛台中市4大年貨大街 春節交通管制範圍看這邊

因應農曆春節連假，台中市警局交通大隊評估本月31日至2月2日（農曆初三至初五）會有大量車流，已規畫相關交通疏導計畫，另外提醒市民，台中市在過年期間，有天津路、一中商圈、逢甲新春市集及繼光街等4處年貨大街，管制範圍與日期都不同，提醒遊客提前留意、改道。

台中市4處年貨大街，交通管制日期、路段，分述如下，提醒用路人提早改道，以避免造成交通壅塞。

●天津路年貨大街：今年1月17日至27日，共11天，活動時間平日下午1時30分至晚間10時、假日上午11時至晚間10時30分，管制路段範圍主要為北區天津路2段（中清路1段至梅川西路4段路段）。

●2025蛇來一中-舞春市集：今年1月24日至2月9日，共17天，活動時間自11時至晚間11時，管制路段範圍東北起-育才北路、西南至太平路、南至育才南街（一中街至尊賢街口）等。

●2025逢甲新春市集：今年1月18日至26日，共9天，活動時間每日下午2時至晚間10時，管制路段預計自逢甲大學正門前至福星路。

●繼光年貨大街：今年1月10日至2月9日，共31天，活動時間自7時至23時，管制路段範圍，包含繼光街、光復路、綠川西街、綠川西街175巷、成功路、成功路90巷、中山路之繼光商圈等區段。

台中市警局交通大隊表示，今年農曆春節連假是1月25日至2月2日，共計9天，研判中市區交通量較繁忙時段集中在1月31日至2月2日（初三至初五），初三起會出現大量車流，今天與烏日警分局在烏日朝仁宮共同辦理加強重要節日交通安全宣導，向民眾宣導相關交通管制措施。

交大指出，已分析歷年市區易壅塞時段路段，研擬應變計畫，規畫交通疏導措施，已針對台74線中彰快速道路、台61線、中投公路、台中航空站、高鐵台中站、各鐵路及公路車站，以及高速公路上下台市匝道、省道、等主要疏運路線，包括百貨公司周邊、熱門觀光景點、風景遊憩區、廟宇等易壅塞區域，規畫交通疏導計劃，機動調整路口號誌並加強現場指揮疏導。

在高速公路高乘載方面，國道1號、國道3號在台中市轄區部分，從1月31日（初三）及2月1日（初四）下午1時至晚間6時，實施北向高乘載管制，另王田交流道於1月31日（初三）至2月2日（初五）每日上午10時至晚間6時實施雙向匝道封閉。