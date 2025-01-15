影／氣候異常10年來最嚴重災損 哈蜜瓜牛番茄量少價翻倍
氣候變遷初冬偏熱，隆冬日夜溫差大，造成哈密瓜、牛番茄災損嚴重，收成平均不到五成，春節將近產地收購價上漲，牛番茄批發價飆漲200倍，超商通路契約平抑價格，零售300公克90元至109元還是讓家庭主婦難下手，只好減少用量。
全台哈密瓜種植面積約1760公頃，彰化縣約80公頃，排名全台第六，春節是送禮旺季，時值哈密瓜採收期，瓜農卻苦哈哈。2024年彰化縣哈密瓜評鑑冠軍農民詹閔帆今表示，去年10月入秋天氣炎熱，病蟲害加劇，即使有網室，銀蝨和薊馬仍隨風鑽過細網入侵，哈密瓜植株感染病毒逐漸枯萎，他有一個溫室拔除病株重種前後4次還是救不回來，
田尾鄉瓜農邱俊誠說，11月起氣溫下降有冬天感覺，但經常日夜溫差攝氏10度以上，進入果實膨脹期的哈密瓜最脆弱，受不了忽冷忽熱都發育不良，果實長不大，收成率不到五成，有些低於三成。
農民估算哈密瓜不含溫網設施攤提折舊，從種瓜苗到採收100天，每分地種植成本約需10萬元，10年以來首次發生的天然損損讓瓜農血本無歸，產地批發價每台斤100元漲到150元至180元，彰化縣收成最好的瓜農採收500顆賣200多萬元，其他農民血本無歸，哈密瓜主要產區目前僅屏東縣採收較好。
牛番茄也是去年到現在的冬季氣候災害受損蔬果，溫網室被薊馬與銀蝨入侵，平均採收率低於五成，有些番茄園全軍覆沒，產地盤商到處搶購，批發價從去年初每台斤6元上漲到目前近千元，有機無毒特級品每台斤破千元。
連鎖超商與番茄農訂契約供應，300公克從去年初48元到現在90元至109元，為維持供貨穩定，往往番茄沒紅透偏黃就採收上市，需要牛番茄做菜的家庭主婦只能接受但減少用量。
永靖鄉劉姓農民表示，過年到了，牛蕃茄是家常蔬菜不得不買，去年10月起雲嘉台傳出災損，彰化也有前兆，他和農民組團南下觀摩防治，未料病蟲害太強大仍救不回，收成平均三成，有農民幸運種活，4分地牛蕃茄賣20多萬元準備開心過年。
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