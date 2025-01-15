春節小紅包首發 盧秀燕：祝福市民家人「福兆蛇年」

2025農曆乙已蛇年將至，台中市政府設計象徵「平安蛻變」主題的小紅包，新春期間發給市民，祝福市民家人「福兆蛇年」，傳遞新年祝福。

台中市政府秘書處長謝佳蓁表示，今年春節小紅包以蛇「蛻變」的生命意象為主題，設計核心以「25」與「乙巳」字樣構成蛇行動態形態，透過粗細變化的線條設計，強調動態與流動感，展現生命在運動中的蛻變。

秘書處指出，小紅包設計從視覺語言到內涵寓意，完整呈現「平安蛻變」的主題。新年是新生與希望的象徵，小紅包象徵的不僅是對平安的守護，更是對市民在新年中迎接蛻變與無限祝福。

秘書處補充，小紅包新春期間在市府各大活動現場發放，數量有限，邀請市民，攜手迎接充滿活力與祝福的蛇年。