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春節小紅包首發 盧秀燕：祝福市民家人「福兆蛇年」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市今年春節小紅包「福兆蛇年」，傳遞新年祝福。記者陳秋雲/攝影
台中市今年春節小紅包「福兆蛇年」，傳遞新年祝福。記者陳秋雲/攝影

2025農曆乙已蛇年將至，台中市政府設計象徵「平安蛻變」主題的小紅包，新春期間發給市民，祝福市民家人「福兆蛇年」，傳遞新年祝福。

台中市政府秘書處長謝佳蓁表示，今年春節小紅包以蛇「蛻變」的生命意象為主題，設計核心以「25」與「乙巳」字樣構成蛇行動態形態，透過粗細變化的線條設計，強調動態與流動感，展現生命在運動中的蛻變。

秘書處指出，小紅包設計從視覺語言到內涵寓意，完整呈現「平安蛻變」的主題。新年是新生與希望的象徵，小紅包象徵的不僅是對平安的守護，更是對市民在新年中迎接蛻變與無限祝福。

秘書處補充，小紅包新春期間在市府各大活動現場發放，數量有限，邀請市民，攜手迎接充滿活力與祝福的蛇年。

秘書處說明，除今日「迎新揮毫贈春聯」活動在台中市政府台灣大道市政大樓及陽明市政大樓限量發放市長蛇年小紅包外，台中市長盧秀燕農曆年節期間在相關活動中發放，欲領取小紅包的市民朋友請留意市府官網（https://www.taichung.gov.tw/）及市長臉書（https://www.facebook.com/LuShiowYen/）活動訊息。

台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣一起發春節小紅包「福兆蛇年」，讓大家聞到年味了。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣一起發春節小紅包「福兆蛇年」，讓大家聞到年味了。記者陳秋雲/攝影

紅包 蛇年

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