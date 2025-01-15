大甲民生地下道去年8車卡涵洞 公所設置警示LED燈提醒

大甲民生地下道因涵洞限高僅2.2公尺，以致經常有車輛卡在涵洞，在地民眾反映凶手原來是限高出問題，必須靠警方到現場來實施交管，等事故排除，往往需要一兩個小時，才能恢復通行。

為此，甲安埔愛鄉青年協會邀集相關單位共同現場會勘，發現大甲民生地下道因涵洞偏低，經常有駕駛沒注意到自己的車輛高度超過2.2公尺，而開進地下道，以致卡在涵洞，必須靠警方到現場來實施交管，等事故排除，往往需要一兩個小時，才能恢復通行。

理事長吳中源表示，有位曾經卡在涵洞的駕駛向他陳情，希望政府能儘速改善地下道車輛卡住的問題，於是他帶著團隊數度前往現場會勘，赫然發現地下道東側入口限高架高度達2.8公尺，西側入口限高架3公尺，而地下道涵洞限高僅2.2公尺，難怪會發生車輛進得去地下道卻卡住出不去的窘境，所以限高架高度應再降低到2.2公尺以下。

大甲區公所上午表示，大甲民生路地下道前方大約80公尺處，目前設有偵高器及LED警示字幕，若車輛超高2.2公尺，LED字幕會現顯示超高字幕警示，地下道入口處前門架上，也有設立限高警示牌示及限高LED燈。