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大甲民生地下道去年8車卡涵洞 公所設置警示LED燈提醒
大甲民生地下道因涵洞限高僅2.2公尺，以致經常有車輛卡在涵洞，在地民眾反映凶手原來是限高出問題，必須靠警方到現場來實施交管，等事故排除，往往需要一兩個小時，才能恢復通行。
為此，甲安埔愛鄉青年協會邀集相關單位共同現場會勘，發現大甲民生地下道因涵洞偏低，經常有駕駛沒注意到自己的車輛高度超過2.2公尺，而開進地下道，以致卡在涵洞，必須靠警方到現場來實施交管，等事故排除，往往需要一兩個小時，才能恢復通行。
理事長吳中源表示，有位曾經卡在涵洞的駕駛向他陳情，希望政府能儘速改善地下道車輛卡住的問題，於是他帶著團隊數度前往現場會勘，赫然發現地下道東側入口限高架高度達2.8公尺，西側入口限高架3公尺，而地下道涵洞限高僅2.2公尺，難怪會發生車輛進得去地下道卻卡住出不去的窘境，所以限高架高度應再降低到2.2公尺以下。
大甲區公所上午表示，大甲民生路地下道前方大約80公尺處，目前設有偵高器及LED警示字幕，若車輛超高2.2公尺，LED字幕會現顯示超高字幕警示，地下道入口處前門架上，也有設立限高警示牌示及限高LED燈。
由於去年已發生8輛貨車卡在涵洞，在和地方人士會同建設局及交通局辦理現場會勘後，未來將盡速與交通局共同討論研擬相關解決方案，大甲公所也會再增設警示燈具提醒用路人，仍請用路人注意相關限高警示標誌及LED燈顯示訊息。
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