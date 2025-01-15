年關將近！盧秀燕視察台中魚市、果菜市場供應量

年關將近，台中市長盧秀燕今天清晨視察台中魚市場、台中果菜批發市場。盧秀燕說，她今天特地視察，了解春節前台中魚貨、蔬果供銷情形，今年魚貨海鮮供應較往年多，並請市場加強調配供應量，務必讓市民家人過好年。

盧秀燕說明，這2處都是中部最大批發市場，蔬果供應情形及價格與往年差不多，魚貨海鮮供應量則較往年多，價格仍屬平穩。年節越近，將持續加強市場監控，希望維持物價平穩及供應足夠。

盧秀燕今天清晨4時30分，先巡視台中魚市場交易。台中魚市場說，魚貨年節前小幅上漲，在合理範圍內，近期水產品供應量穩定，市場將在過年前一周動總員交通維護、全場拍賣設備檢修維護及增派檢修員駐場，確保拍賣作業順暢。

盧秀燕隨後轉往台中果菜批發市場巡視。張敬昌說，食安和蔬果保鮮冷鏈是農業局重視的業務，已輔導台中果菜運銷公司完成質譜儀快篩儀器設置，去年開工建置的大型冷藏庫一期已完工。

台中果菜運銷公司說，台中果菜批發市場春節蔬果供應量充足，近期除吉祥意涵的柑桔類，蜜棗、木瓜、鳳梨也熱賣。春節前一周，所有人員提早1小時上班，蔬菜拍賣提前至3時拍賣，並在下午5時8時加開蔬菜拍賣區議價作業場次，舒緩供銷壓力。

農業局表示，年節將近，大安肉品市場加強調配豬源，近日來大安肉品市場平均每日拍賣頭數約1800至2200多頭；大安肉品市場因應年節將至，提前各拍賣、屠宰及汙水設備保養，提早1小時拍賣。