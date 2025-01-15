影／台中新社梅花盛開像白雪 百年前日本人共同開墾子孫喜見成果

台中市新社區福興里梅花森林和梅花隧道是知名景點，梅花目前花開約7成，強烈冷氣團再度來襲，花況預計本周大爆發；百年前日本人持木壯造曾共同開墾的土地已開花結果，他的孫女日前到福興里採果賞花，驚喜看見祖父當年奮鬥成果。

新社福興社區最近湧入賞花人潮，當地梅花本月中旬到農曆過年將是花況最佳，「梅花森林」和「梅花隧道」二處賞梅景點遊客多。

當地居民表示，這是1919年日本人持木壯造及東勢士紳廖阿霖與廖坤樣叔姪，從台中的東勢山城等地，帶著約百戶移民至新社區福興里、舊名麻竹坑，共同開墾這片未開發的山林原野，打造出一座超過300甲可種水稻及林業的農場，因感受教育的重要，將部分良田移作建校，推動徧鄉的教育，為福興里奠定百年的發展根基。

福興里長劉春財表示，當地早期的麻竹坑很熱鬧，不亞於九份老街，街上有米行、藥局、冰果室、小吃部和郵局等，至今還可見到一些保留的日治時代建築；現在成為種植高經濟作物的區域，當地出產的枇杷、甜柿、葡萄等水果在市面上有很高的評價，感謝當時日本友人造福新社鄉里。

劉春財表示，每年一月此地成為著名的賞梅景點，目前種植共有400多顆梅樹，樹齡都超過50年，早期盛產梅子並外銷日本，梅花盛開時宛如下起白色的梅花雪，吸引許多遊客拍照打卡，他提醒，要進入梅花森林園區內，主人會收取50元清潔費用，將扣除必要支出後的結餘使用在社區發展，如在外圍觀賞不用收費。

日本人「持木壯造」的孫女松村昭子上月尋訪祖父奮鬥的足跡，也造訪大林國小，昭子表示，她出生台灣，卻是首次到新社福興里，以前不知祖父輩曾在此開墾農場，這次造訪，她在大林國小的校園內種植象徵剛毅、友誼與幸福的梅樹，緬懷百年前祖先開墾造福後人的辛勤付出。