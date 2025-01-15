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彰化縣「做癌篩送禮券」6癌症每篩1項送100元禮券

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣衛生局為鼓勵縣民積極參與篩檢，針對六癌每癌檢一項，就有100元禮券可拿。圖／衛生局提供
彰化縣衛生局為鼓勵縣民積極參與篩檢，針對六癌每癌檢一項，就有100元禮券可拿。圖／衛生局提供

為降低國人癌症發生率及死亡率，衛福部今年元月一日起，擴大癌症篩檢年齡及項目，彰化縣衛生局為鼓勵縣民積極參與篩檢，針對口腔癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌及BC肝，每做一項癌症篩檢就有100元禮券，6項篩檢全做就有600元禮券。

彰化縣衛生局指出，今年元月一日起，擴大癌症篩檢年齡及項目，除口腔癌篩檢年齡不變30歲以上有嚼檳榔(含已戒)或吸菸者外；大腸癌50到74歲調整為45到74歲，及40到44歲有家族史者；子宮頸癌從30歲以上下修對象為25歲以上女性，並新增35歲、45歲及65歲女性人類乳突病毒(HPV)檢測服務。

乳癌從45到69歲擴大為40到74歲女性；肺癌重度吸菸者篩檢標準由每年30包放寬為20包，以及父母、子女、兄弟姊妹具肺癌家族史者各下修5歲，40到74歲女性及45到74歲男性。

衛生局表示，為了鼓勵縣民積極參與篩檢，彰化縣特別從即日起到11月30日舉辦「做癌篩、送禮券」活動，只要是彰化縣縣民且符合癌症篩檢資格者，每完成1項即可領取100元禮券，做越多領越多，最多可領600元。

活動期間可持健保卡到有配合活動的醫療院所篩檢並領取禮券，或至彰化縣27所衛生所領取，相關資訊可參閱（https://www.chshb.gov.tw/sites/default/files/2025-01/114%E9%A0%98%E5%8F%96%E8%AA%AA%E6%98%8E4_0.pdf）

彰化縣衛生局為鼓勵縣民積極參與篩檢，針對六癌每癌檢一項，就有100元禮券可拿。圖／彰化基督教醫院提供提供
彰化縣衛生局為鼓勵縣民積極參與篩檢，針對六癌每癌檢一項，就有100元禮券可拿。圖／彰化基督教醫院提供提供

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