八仙山森林遊樂區山櫻花開花約2成 櫻花之約下月8日登場

農曆春節將是櫻花盛開季節，林業及自然保育署台中分署轄下的八仙山國家森林遊樂區，目前山櫻花開花約2成，下月8日將舉辦「春日情懷、櫻花之約」森林療癒活動，透過體驗方式，以櫻花茶席品味山林季節。

林業保育署台中分署表示，八仙山國家森林遊樂區擁有豐富的自然資源，往年的1月底至2月中為園區內山櫻花盛開期，是安排賞花賞鳥的最佳時機，是中部地區不能錯過的賞櫻秘境，目前園區內山櫻花開放約2成，陸續綻放中，預計在農曆春節時盛開。

台中分署邀請林業及自然保育署認證之森林療癒師，2月8日上午9時到下午3時舉辦今年唯一一場「春日情懷、櫻花之約」活動，帶領大家以視覺探索、聽覺體驗、嗅覺開啟、觸覺互動及味覺品嘗等方式打開五感，安排櫻花樹下的茶席，以八仙山著名的十文溪山泉水，結合最新開發的土肉桂紅茶，使用八仙山園區限定的櫻花杯，讓旅客透過櫻花茶席，品嘗季節限定風味。