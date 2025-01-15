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八仙山森林遊樂區山櫻花開花約2成 櫻花之約下月8日登場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
林業及自然保育署台中分署轄下的八仙山國家森林遊樂區，2月8日將舉辦「春日情懷 櫻花之約」森林療癒活動，目前山櫻花開花約2成。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署轄下的八仙山國家森林遊樂區，2月8日將舉辦「春日情懷 櫻花之約」森林療癒活動，目前山櫻花開花約2成。圖／林業及自然保育署台中分署提供

農曆春節將是櫻花盛開季節，林業及自然保育署台中分署轄下的八仙山國家森林遊樂區，目前山櫻花開花約2成，下月8日將舉辦「春日情懷、櫻花之約」森林療癒活動，透過體驗方式，以櫻花茶席品味山林季節。

林業保育署台中分署表示，八仙山國家森林遊樂區擁有豐富的自然資源，往年的1月底至2月中為園區內山櫻花盛開期，是安排賞花賞鳥的最佳時機，是中部地區不能錯過的賞櫻秘境，目前園區內山櫻花開放約2成，陸續綻放中，預計在農曆春節時盛開。

台中分署邀請林業及自然保育署認證之森林療癒師，2月8日上午9時到下午3時舉辦今年唯一一場「春日情懷、櫻花之約」活動，帶領大家以視覺探索、聽覺體驗、嗅覺開啟、觸覺互動及味覺品嘗等方式打開五感，安排櫻花樹下的茶席，以八仙山著名的十文溪山泉水，結合最新開發的土肉桂紅茶，使用八仙山園區限定的櫻花杯，讓旅客透過櫻花茶席，品嘗季節限定風味。

八仙山「春日情懷─櫻花之約」活動即日起開放網路報名，活動費用每人1500元，含中餐、茶席，不含門票及停車費，報名即贈送八仙山限定款櫻花杯，價值580元，活動限額20人，活動內容及報名連結可參考山林悠遊網的森林療癒平台。

林業及自然保育署台中分署轄下的八仙山國家森林遊樂區，2月8日將舉辦「春日情懷 櫻花之約」森林療癒活動，目前山櫻花開花約2成。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署轄下的八仙山國家森林遊樂區，2月8日將舉辦「春日情懷 櫻花之約」森林療癒活動，目前山櫻花開花約2成。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署轄下的八仙山國家森林遊樂區，2月8日將舉辦「春日情懷 櫻花之約」森林療癒活動，目前山櫻花開花約2成。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署轄下的八仙山國家森林遊樂區，2月8日將舉辦「春日情懷 櫻花之約」森林療癒活動，目前山櫻花開花約2成。圖／林業及自然保育署台中分署提供

八仙 櫻花 療癒

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