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連25年義賣春聯！台中大業藝能館歲末「送愛到十方」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中大業藝能館藝術總監黃譓丞（右四）說，館方連25年舉辦「送愛到十方」春聯義賣，吸引民眾熱情響應。記者趙容萱／攝影
台中大業藝能館藝術總監黃譓丞（右四）說，館方連25年舉辦「送愛到十方」春聯義賣，吸引民眾熱情響應。記者趙容萱／攝影

台中大坑山區的十方啟能中心推動身心障礙者服務，募款不易，南屯大業藝能館得知後，持續25年舉辦「送愛到十方」春聯義賣活動，今年吸引民眾熱心響應，募得善款將在年後全數捐給十方啟能中心。

十方啟能中心主任游月菊說，中心38年來服務務身心障礙孩子復健療育、啟能訓練，目前有110名大小學員，6成為弱勢家庭，中低收、家暴、隔代教養、受保護個案等，十方位在北屯大坑山上，地點偏遠，但是十方堅持「做在需要上」，照顧這群弱勢孩子，讓他們也能得到和平常孩子相同的呵護與學習。

中美獅子會會長、大業藝能館藝術總監黃譓丞，奉獻特教生美術教育，發揮她的專業、愛心與耐心，讓百名台中及彰化特教學校的美術班慢飛天使，快樂享受藝術洗禮。

25年來，大業藝能館每年春節前夕舉辦義賣春聯活動，所得全部捐給十方啟能中心，黃譓丞感謝夫婿江聰明，是幫忙募集「十方」善款的幕後推手。

黃譓丞說，她在25年前，因為一名來學畫的腦性麻痺學生為十方啟能中心學員，進而得知十方啟能中心學員為智能障礙、唐氏症、自閉症和發展遲緩等特殊生，靠社會小額捐款挹注維持營運，缺乏經費改善設備，從此每年歲末都推出春聯義賣，連同材料費捐給十方啟能中心做公益。

黃譓丞指出，期間曾擴大舉辦二手衣、捐出畫作等，吸引很多畫友、學生家長、愛心團體等響應，成為年度盛事，即便遇疫情，愛心不中斷，義賣活動改為線上，獲得網友共襄盛舉，疫後恢復實體義賣，去年共捐出14.2萬元善款，今年已募集近10萬元善款，持續義賣春聯。

愛心 春聯 義賣

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