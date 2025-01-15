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「會呼吸」建築！台中烏日4萬塊紅磚砌出網美牆引熱議

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中烏日「昕昕裏山」全新落成，地面層紅磚牆蔚為特色。記者趙容萱／攝影
台中烏日「昕昕裏山」全新落成，地面層紅磚牆蔚為特色。記者趙容萱／攝影

座落在台中市烏日區新興路上的「昕昕裏山」住宅大樓全新落成，整棟建築物透過引光、通風，向現代主義大師「路易斯．康」致敬，最具特色是地面層與中央廊道等處以4萬塊紅磚串連、砌成網美牆，引熱議。

磐鈺營建機構旗下恆笙建築開發推出的「昕昕裏山」，昨舉辦建築落成分享會，邀請直心建築建築師張德昌、磐鈺營建機構總經理張立杰，分享從選地、設計規畫到完工落成的歷程，並舉辦「昕昕裏山」建築攝影展。

張德昌說，「昕昕裏山」向現代主義大師路「易斯．康」致敬，以其作品金貝爾美術館，以打破暗室，讓光線成為藝術為啟發，以光為感性主軸，中央廊道拱頂上方留有採光口，透過散光裝置，讓光打在拱頂上。

張德昌指出，紅磚建築顏色與本質都給人溫暖親近的熟悉感，質樸的表現與現代主義的簡潔風格相得益彰。紅磚有著溫暖調性，透過地面層、中央廊道串連，形成社區共善的經營。

張立杰說，磐鈺在前年9月1日發布ESG專書，透過「在城市中創造自然」，落實綠色建築的信念，「昕昕裹山」透過引光、通風等永續探討，減少興建後產生碳排；建築地面層與中央廊道等處採用約4萬塊紅磚疊砌而成的紅磚牆，給人回到家的沈靜、放鬆。

張立杰說明，為創造微氣候的舒適度，南向建築立面剖開30公尺的開口，引入南風及白晝的光線，北向基座層劃開微小氣孔，釋出頂層局部面積，作為採光天井設置藝術造景，策略性地將四季回應在建築之中，轉換為採光、換氣與通風，讓建築呼吸，貫徹著磐鈺對於自然與友善的理念。

張立杰指出，「昕昕裹山」建築工程初期，選擇智能化的監控管理，工地開挖抽水藉由袪水節能設備，有效的節省電力，共省下九萬度電、碳排，保留水資源外，鄰里的地基也會較為穩固。

台中烏日「昕昕裏山」新落成，地面層紅磚牆蔚為特色。記者趙容萱／攝影
台中烏日「昕昕裏山」新落成，地面層紅磚牆蔚為特色。記者趙容萱／攝影
台中烏日「昕昕裏山」住宅大樓全新落成，地面層紅磚牆蔚為特色。記者趙容萱／攝影
台中烏日「昕昕裏山」住宅大樓全新落成，地面層紅磚牆蔚為特色。記者趙容萱／攝影
台中烏日「昕昕裏山」全新落成，地面層紅磚牆蔚為特色。記者趙容萱／攝影
台中烏日「昕昕裏山」全新落成，地面層紅磚牆蔚為特色。記者趙容萱／攝影
台中烏日「昕昕裏山」全新落成，引光至中央廊道拱頂上方，搭配紅磚牆，向「路易斯．康」致敬。記者趙容萱／攝影
台中烏日「昕昕裏山」全新落成，引光至中央廊道拱頂上方，搭配紅磚牆，向「路易斯．康」致敬。記者趙容萱／攝影
台中烏日「昕昕裏山」全新落成，引光至中央廊道拱頂上方，搭配紅磚牆，向「路易斯．康」致敬。記者趙容萱／攝影
台中烏日「昕昕裏山」全新落成，引光至中央廊道拱頂上方，搭配紅磚牆，向「路易斯．康」致敬。記者趙容萱／攝影

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