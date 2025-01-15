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社福團體募年菜 今年更艱難

聯合報／ 記者簡慧珍陳俊智／連線報導
彰化二林食（實）物銀行理事長洪毓雯為募集弱勢家庭和孤老的過年物資，發現今年難度又提高。記者簡慧珍／攝影
彰化二林食（實）物銀行理事長洪毓雯為募集弱勢家庭和孤老的過年物資，發現今年難度又提高。記者簡慧珍／攝影

社福團體募年菜難度高，彰化樂林食物銀行僅募3成5，彰化家扶中心和華山基金募近7成；南台中家扶還缺350份，不足只好減少送年菜份數。社福團體表示，物價上漲貨幣貶，民眾和企業捐贈轉趨保守，小機構更辛苦。

彰化樂林食（實）物銀行服務觸及7鄉鎮約200戶，年菜以贈送弱勢家庭需要實物為主，特別是滿足獨居老人的需求，例如老人家需要全雞、麻粩等拜拜供品。洪毓雯說，物價上漲貨幣貶值，讓許多民眾和公司企業捐贈轉趨保守，先前捐500元現在可能減為300元，目前僅募到50多萬元，離目標還有6成5。

彰化家扶中心為1700戶弱勢家庭募年菜，需221萬元，目前缺70多萬元，彰化家扶後援團體發起認購年菜接龍。彰化家扶主任王震光說，食品供應商凍漲2年，今年扛不住，每套年菜1200元調漲100元。

華山基金會為彰化縣近1800名孤老募年菜，每套從900元漲到1千元，目前達7成。彰化區站長黃玉芬說，這兩年年菜募集困難度高，物價上漲民眾荷包縮水是主因，只好邊募年菜邊募款。

彰化喜願家園董事長吳子鈞說，全國約7成5捐款流向7大社福機構，小機構募得相當辛苦，喜願家園有善心人士和團體支持已提前辦圍爐，希望社會大眾多關愛小型社福機構。

南台中家扶這兩年從助學金、弱勢家庭年菜募集備感辛苦，今年目標預計600份，到目前還缺350份，僅過半，相對慘澹。

華山基金會桃園站長盧淑敏表示，目前服務約1200名長輩，離目標剛過5成；桃園市家扶中心表示，去年募資比前年少約3成，還好年菜部分有企業相挺。

家扶中心 年菜

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