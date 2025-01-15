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台中10公里免費公車 外僑可搭
台中雙十公車市民搭再遠最多只有10元，市長盧秀燕宣布，16日起開放取得永久居留證且居住地址在台中的外籍人士，約有4100人可申請。
市府表示，10公里免費公車2021年改成市民限定，已有183萬人申請綁定交通卡。台中美國商會肯定此作法，呼籲再擴大到有居留權的外籍人士。
交通局長葉昭甫表示，1月16日起，符合資格的外籍人士，可上交通局市民限定網站或到綁卡地點填寫申請表，再攜帶「外僑永久居留證」及「電子票證」到全市107處服務地點申請，完成電子票證綁定，搭乘市區公車即享雙十公車優惠，即10公里內免費、再遠只要花10元搞定。
葉昭甫指出，台中2021年起實施市民限定乘車，優惠對象有台中市民、市民的新住民配偶，在台中就讀的外縣市學生，目前已有183萬人申請，近2年來每年約有8500多萬人次搭乘。
中市雙十公車優惠延伸至持永久居留證的外籍人士，擁有外僑永久居留證且居留地址在台中市的外籍人士約4100人，交通局建議，可上網填寫申請表或到現場填寫紙本資料，1月16日起可至台中市指定地點申辦，包含台中市新市政大樓、交通局、各區公所、各戶政事務所、捷運綠線各捷運站及市立圖書館等綁定交通卡。
台中美國商會理事何道明說，對於長久居住在台中的外國人而言，台中是他們的家，也與市民一樣繳稅，肯定市府能一視同仁；交通優惠政策可增加生活便利，展現台中是國際友善的城市，希望不只開放給永久居留權的外國人，也能擴大到有居住權的外國人，都能享受市民限定優惠。
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