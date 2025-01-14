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台中屯區首座樹葬園區啟用 提供6百個樹葬穴位

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市民政局長吳世瑋（中）今宣布屯區首座樹葬園區正式啟用，提供身後事多元選擇。圖／台中市政府提供
台中市民政局長吳世瑋（中）今宣布屯區首座樹葬園區正式啟用，提供身後事多元選擇。圖／台中市政府提供

「潔葬」成為國人葬儀新趨勢，台中市政府去年底在太平第一花園公墓設置樹葬園區，面積約3百平方公尺，預計可提供6百個樹葬穴位。民政局長吳世瑋今率生管處長柯宏黛等人前往視察完工成果，宣布屯區首座樹葬園區正式啟用，提供身後事多元選擇。

吳世瑋說，台中市以綠色殯葬為目標，除增建納骨塔外，並積極推動樹葬、海葬等環保自然葬。近年海葬、樹葬採行件數提升，民眾接受度逐漸提高，其中又以樹葬增加最快，去年採行件數則增加至3162件，近10年成長逾8.3倍。

因應未來需求，市府除增設太平樹葬園區外，也持續推動沙鹿、大肚、東勢及北屯樹葬區，打造感念與思念生生不息的追思園地。此外，市府斥資3億6千萬元興建太平第三座納骨塔，預計今年底完工啟用，將可提供逾3.3萬個骨灰(骸)櫃位，紓解民眾治喪需求。

柯宏黛說，太平樹葬園區位於太平第一花園公墓內，為屯區首座樹葬園區，斥資逾41萬元打造，面積為3百平方公尺，預計可 ，並強調「不立碑」、「不造墳」、「不進塔」遺體火化後骨灰經特殊研磨處理，葬埋於綠草如茵的園區內回歸大自然。且樹葬區內不得焚燒或放置香燭紙錢等祭品。未來第一花園公墓土葬區禁葬期滿後，樹葬園區整體面積將擴增至2千平方公尺，讓土地循環永續利用。

生管處說，太平樹葬區透過殯葬園區既有空間的序列改變，將原有道路旁的土葬區活化打造為綠意盎然的樹葬景觀區，透過循環葬方式讓逝者入土為安，節省土地資源，對減緩全球暖化及環境永續發展深具正面成效。未來市府也將持續推動，並配合公墓公園化及多元葬法推動，促進土地活化運用，積極打造市地循環利用、永續建設，提供市民更好的生活品質。

台中市屯區首座樹葬園區正式啟用，提供身後事多元選擇。圖／台中市政府提供
台中市屯區首座樹葬園區正式啟用，提供身後事多元選擇。圖／台中市政府提供

公墓 樹葬 永續

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