台中太平慶祝人口突破20萬人 立委何欣純認為與她爭取這3建設有關

台中太平區今慶祝人口突破20萬，有意參選下市長的民進黨籍立委何欣純認為，這和她這幾年爭取的3大建設有關，也非常重要，分別是「74快速道路六順橋南入匝道」、「市民大道一、二期打通」、「太平區聯合行政中心興建工程」等，值得一個慶祝的掌聲。

何欣純說，74快速道路六順橋南入匝道預定下月完工，匝道工程逾2億元由交通部支應，通車可有效分流太平區中山路上匝道的滿載狀況。興建中的太平聯合行政中心，以前經過921大地震又年代久遠是危樓，未來完工將是太平新地標，在她協調爭取下，最終內政部核定補助最高上限1億元，同時也爭取更多停車空間及托育服務進駐新行政中心，給年輕家庭有公共化托育的選擇。

另則是，目前承載交通重責的太平區市民大道，她也協調並成功爭取核定由內政部補助工程經費超過7千萬元。

何欣純說，她除了出席祝福太平人口突破20萬人外，74號快速道路環內環外都是市民生活圈，不僅僅在太平而已，她將持續為台中爭取更多建設經費。