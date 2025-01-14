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總價3590萬元 彰化縣消防局受贈10輛救護車

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
119消防節前夕，彰化縣消防局今天受贈10輛救護車，總價達3590萬元，創下由縣府單次受贈金額新高，包含7輛高頂救護車與3輛平頂救護車。記者劉明岩／攝影
119消防節前夕，彰化縣消防局今天受贈10輛救護車，總價達3590萬元，創下由縣府單次受贈金額新高，包含7輛高頂救護車與3輛平頂救護車。記者劉明岩／攝影

119消防節前夕，彰化縣消防局今天受贈10輛救護車，總價達3590萬元，創下由縣府單次受贈金額新高，包含7輛高頂救護車與3輛平頂救護車，分別造價370萬元及325萬元，車身採用最新「巴騰堡格紋」反光條設計，大幅提升救護人員出勤安全。

彰化縣長王惠美在彰警察局中庭主持聯合捐贈儀式時表示，目前彰化縣在第一線的救護車總共42輛，依規定每輛救護車的最低使用年限5年，但如果狀況好會再延長使用，依統計，1輛救護車的執勤期間可至少提供1萬名傷病患的緊急救護量能，平均8.5分鐘就會有1輛救護車出勤，因此不論是救護車或是器材消耗也相對提高。

「政府資源有限，民力無窮」，王惠美說，很感謝此次捐贈的9個善心單位及個人的善舉。出錢又出力，善盡社會責任，由於配合救護車的汰換除役，有的捐贈者一等就是3年，特別感謝所有捐贈者的愛心與包容。

捐贈人包括石秀美、吳順安、蔡長壽、魏漢榮，以及彰化第五信用合作社、英屬開曼群島商六暉控股公司台灣分公司、馬力強發電機公司、健椿工業有限公司與彰化六信愛心慈善會等，其中六信之前也捐過2輛，連同今天累計4輛，健椿工業公司也累計捐贈3輛。

此次獲贈的救護車均配備最新高階救護器材，包括自動體外心臟電擊去顫器、12導程心電圖機與自動給氧甦醒器等，以確保在緊急情況下能夠提供最佳的救護品質。

消防局表示，因為有這些設備的挹注，彰化縣消防局在108年首創全國救護車全面配置12導程心電圖機，到院前心肺功能停止患者(OHCA)的存活率也從2019年的20.4%提升至2023年的28.4%，成長率達39.2%，截至目前12導程心電圖機，已成功搶救413名急性心肌梗塞(AMI)患者。

119消防節前夕，彰化縣消防局今天受贈10輛救護車，總價達3590萬元，創下由縣府單次受贈金額新高，包含7輛高頂救護車與3輛平頂救護車。記者劉明岩／攝影
119消防節前夕，彰化縣消防局今天受贈10輛救護車，總價達3590萬元，創下由縣府單次受贈金額新高，包含7輛高頂救護車與3輛平頂救護車。記者劉明岩／攝影
119消防節前夕，彰化縣消防局今天受贈10輛救護車，總價達3590萬元，創下由縣府單次受贈金額新高，消防局救護人員並進行救護演練。記者劉明岩／攝影
119消防節前夕，彰化縣消防局今天受贈10輛救護車，總價達3590萬元，創下由縣府單次受贈金額新高，消防局救護人員並進行救護演練。記者劉明岩／攝影
119消防節前夕，彰化縣消防局今天受贈10輛救護車，總價達3590萬元，創下由縣府單次受贈金額新高，包含7輛高頂救護車與3輛平頂救護車。記者劉明岩／攝影
119消防節前夕，彰化縣消防局今天受贈10輛救護車，總價達3590萬元，創下由縣府單次受贈金額新高，包含7輛高頂救護車與3輛平頂救護車。記者劉明岩／攝影
119消防節前夕，彰化縣消防局今天受贈10輛救護車，總價達3590萬元，創下由縣府單次受贈金額新高，由縣長王惠美（中）代表接受。記者劉明岩／攝影
119消防節前夕，彰化縣消防局今天受贈10輛救護車，總價達3590萬元，創下由縣府單次受贈金額新高，由縣長王惠美（中）代表接受。記者劉明岩／攝影

患者 救護車

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