台中北屯心之芳庭三月結束營業 九九峰園區明年春天登場

薰衣草森林集團今天宣佈，在台中北屯經營15年的婚禮與觀光旅遊綜合園區「心之芳庭」，因地主不續約，3月31日將結束營業。但董事長王村煌說，此決定並不代表「結束」，心之芳庭明年春天將在南投九九峰園區開啟新篇章，也歡迎大家在29日至2月2日的新春期間到心之芳庭參加「Merci！愛不散」的感謝祭活動，緬懷以往的美好。

王村煌細數，心之芳庭以南法莊園的異國浪漫與獨特美景聞名，自2009年開園以來，見證許多戀人從戀情萌芽至開花結果，也陪伴無數遊客體驗不同的幸福。15年來，創造許多豐碩果實，包括累積超過320萬旅客的造訪足跡，見證3399對新人長長久久的幸福承諾。

而身為台灣戶外婚禮的先驅及全亞洲首張國際低碳認證的婚宴場所，共舉辦了1249場戶外婚宴，減少約1494公噸的碳排放量 ，相當約2.4座大安森林公園面積森林每年吸收的碳量 。

他說，他們觀察到因經濟環境因素，民眾旅遊方式轉向M型化深度體驗，以及低碳「永續旅行」的發展前景，而報復性海外旅遊熱潮逐漸趨緩，今年下半年國內旅遊將｢由雨轉晴｣。因此攜手南投縣政府打造台灣首座結合「自然永續、療癒之境、深度體驗及在地共好」的薰衣草森林-九九峰園區。

此園區是全台第一座4.9公頃永續森林互動園區，並自法國引進全台唯一「氦氣球」探索體驗，讓民眾可在300公尺高空中 飽覽南投美麗景致。此外，北海道知名獨立咖啡「森彥(MORIHICO.)」也將在此園區設立全球海外首發店，其對咖啡的嚴謹更曾讓紐約時報以「邪教咖啡館(Cult Roaster)」一詞形容吸引無數旅客排隊都要體驗的熱潮。

園區採用低碳綠色建築設計，規畫美術館、婚宴會館、餐廳及環境教育館等多元體驗，以及結合南投在地特色物產打造的伴手禮品店，提供全家都適宜的慢遊體驗，預計2026年春季正式營運，目標每年吸引逾50萬遊客到訪，創造2.5億年營收，可望帶動地方觀光產業。