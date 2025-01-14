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彰東擴大都市計畫卡關？國土署：2月續審絕無拖延

中央社／ 台北14日電

交通部長陳世凱表示，中捷綠線延伸彰化段因彰東都市計畫未出來，造成落站點無法設定；彰化縣府也呼籲內政部盡早審查彰東都市計畫。國土署說明，因配合捷運綠線大幅調整需逐一查核審視，預計2月開專案小組會議續審，絕無拖延。

陳世凱昨天隨立法院交通委員會視察中捷綠線延伸案時表示，中捷綠線延伸彰化段因彰東都市計畫未出來，造成落站點無法設定，使綜合規劃、細部規劃困難。交通部支持一次核定、分階段施工，綜合規劃可提附帶條件送審，交通部也會請內政部加速彰東的都市計畫審議。

媒體報導，彰化縣府回應，縣府已在去年10月14日提出彰東都市計畫案最新修正版本，並送內政部都市計畫委員會審議，目前內政部尚未排訂審查時間，希望早日審查，施政不要因人而異。

內政部國土管理署今天發布新聞稿指出，彰化縣政府自民國102年將彰東擴大都市計畫報部審議後，至今已召開9次都委會專案小組及1次內政部都市計畫委員會；縣府去年10月檢送補充資料到部續審，因配合捷運綠線大幅調整需逐一查核審視，並同步安排審查會議，目前預計2月召開專案小組會議續審。

國土署強調，站在專業立場協助縣政府盡速完成都市計畫審議作業，絕無拖延。

國土署解釋，「擬定擴大彰化市都市計畫案」範圍高達596公頃，而擴大都市計畫的開發方式應以區段徵收為原則，審議過程中縣府原採市地重劃方式辦理開發，後經行政院於去年3月召開「彰化縣政府請求協助事項研商會議」，彰化縣政府承諾依擴大都市計畫開發方式以「區段徵收」為原則辦理。

國土署說明，本案考量與台中捷運綠線延伸的重大交通系統串聯與配合，及開發方式改變而大幅調整都市計畫規劃配置，在都市計畫審議上應審慎考量，更樂見彰化縣政府能盡速整合重大交通建設與當地民眾意見，提出具體整體開發的可行方案，並確實回應委員會專業意見，中央後續將協助地方政府盡速完成都市計畫審議作業。

台中捷運 都市計畫

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