彰化二林社大義賣捐款8年破百萬 喜樂保育院樂喊「有你真好」

歲末年終，彰化縣二林喜樂保育院今喜收紅包和有機農產品，捐贈單位二林社大累計捐款131萬元，喜樂工作人員和院生開心說「二林社大，有你真好。」

漢寶國小舞獅隊、小提琴隊表演揭開今捐贈序幕，校長葉振彰代表師生捐年去年底校園感恩義賣活動所得善款1萬元，二林社大接著捐出去年底舉辦有機蔬果義賣34萬7千元，及二林社大有機蔬果班講師高德錚指導中、彰、投、雲四縣市農民栽種的臍橙、白菜、地瓜、山藥、白米等蔬果。

二林社大校長謝四海和主任秘書謝日恆表示，二林社大20年前開辦有機蔬果班一直很受歡迎，鄰近縣市農民和有興趣的民眾來上課，僅在新冠疫情期間上課人數稍受影響，從5班改為4班，減1班但每班人數略增，9年前開始義賣蔬果，義賣的第二年聽從指導老師高德錚建議捐助喜樂保育院支持服務永續。

高德錚說，有機蔬果班農產義賣總是銷售一空，學員除了認真展現所學，更跨足公益，連年捐出義賣收入給喜樂保育院及喜樂方舟基金，從第一年7萬多元到今年34萬多元，還追加贈送地瓜等有機作物為喜樂加菜。