快訊

國三生割喉案裁定續押「乾哥、乾妹」 死者父母鬆一口氣：不能輕縱未成年

國防部證實！鍾樹明任軍備副部長 呂坤修升任陸軍司令

捷運票口閘門更新！未來用手機就能輕鬆進站 北捷曝最快「這時」上路

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化二林社大義賣捐款8年破百萬 喜樂保育院樂喊「有你真好」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣漢寶國小捐贈校園感恩義賣所得給二林喜樂保育院。記者簡慧珍／攝影
彰化縣漢寶國小捐贈校園感恩義賣所得給二林喜樂保育院。記者簡慧珍／攝影

歲末年終，彰化縣二林喜樂保育院今喜收紅包和有機農產品，捐贈單位二林社大累計捐款131萬元，喜樂工作人員和院生開心說「二林社大，有你真好。」

漢寶國小舞獅隊、小提琴隊表演揭開今捐贈序幕，校長葉振彰代表師生捐年去年底校園感恩義賣活動所得善款1萬元，二林社大接著捐出去年底舉辦有機蔬果義賣34萬7千元，及二林社大有機蔬果班講師高德錚指導中、彰、投、雲四縣市農民栽種的臍橙、白菜、地瓜、山藥、白米等蔬果。

二林社大校長謝四海和主任秘書謝日恆表示，二林社大20年前開辦有機蔬果班一直很受歡迎，鄰近縣市農民和有興趣的民眾來上課，僅在新冠疫情期間上課人數稍受影響，從5班改為4班，減1班但每班人數略增，9年前開始義賣蔬果，義賣的第二年聽從指導老師高德錚建議捐助喜樂保育院支持服務永續。

高德錚說，有機蔬果班農產義賣總是銷售一空，學員除了認真展現所學，更跨足公益，連年捐出義賣收入給喜樂保育院及喜樂方舟基金，從第一年7萬多元到今年34萬多元，還追加贈送地瓜等有機作物為喜樂加菜。

「二林社大是喜樂的好鄰居。」喜樂保育院長林玉嫦說，二林社大開辦食農教育課程指導喜樂開心農場，教輕度智障青年耕種蔬果，一連8年捐贈義賣得所，愛的積累讓今年捐款累計破百萬元，象徵社區支持與肯定喜樂。

彰化縣二林喜樂保育院今收到二林社大捐款和有機農產品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林喜樂保育院今收到二林社大捐款和有機農產品。記者簡慧珍／攝影

捐款 義賣 農民

延伸閱讀

彰化市長爭取輝達台灣總部設台化彰化廠 台化公司強硬打臉：不可取

物價上漲大家都扛不住？彰化社福機構募年菜物資都不順

蛋黃酥名店「不二坊」春節營業時間出爐！彰化另一間「人氣糕餅舖」快閃台北 獨家「綠豆椪」少量現貨必搶

彰化警過年前破推筒子職業賭場 當場逮22賭客

相關新聞

台中屯區首座樹葬園區啟用 提供6百個樹葬穴位

「潔葬」成為國人葬儀新趨勢，台中市政府去年底在太平第一花園公墓設置樹葬園區，面積約3百平方公尺，預計可提供6百個樹葬穴位...

台中太平慶祝人口突破20萬人 立委何欣純認為與她爭取這3建設有關

台中太平區今慶祝人口突破20萬，有意參選下市長的民進黨籍立委何欣純認為，這和她這幾年爭取的3大建設有關，也非常重要，分別...

總價3590萬元 彰化縣消防局受贈10輛救護車

119消防節前夕，彰化縣消防局今天受贈10輛救護車，總價達3590萬元，創下由縣府單次受贈金額新高，包含7輛高頂救護車與...

台中北屯心之芳庭三月結束營業 九九峰園區明年春天登場

薰衣草森林集團今天宣佈，在台中北屯經營15年的婚禮與觀光旅遊綜合園區「心之芳庭」，因地主不續約，3月31日將結束營業。但...

彰化二林社大義賣捐款8年破百萬 喜樂保育院樂喊「有你真好」

歲末年終，彰化縣二林喜樂保育院今喜收紅包和有機農產品，捐贈單位二林社大累計捐款131萬元，喜樂工作人員和院生開心說「二林...

影／草屯鎮長補選…蔡銘軒尊重對手辭議員 籲他交待1事

南投草屯鎮長補選進入最後衝刺，國民黨簡賜勝上周五遞辭呈請辭縣議員職務，昨生效；民進黨蔡銘軒今由立委范雲陪同車掃，對簡請辭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。