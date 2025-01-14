影／草屯鎮長補選…蔡銘軒尊重對手辭議員 籲他交待1事

南投草屯鎮長補選進入最後衝刺，國民黨簡賜勝上周五遞辭呈請辭縣議員職務，昨生效；民進黨蔡銘軒今由立委范雲陪同車掃，對簡請辭表示尊重，但認為簡仍應向選民清楚交待利益迴避問題；范雲則大讚蔡是真心為草屯服務，盼鄉親支持。

草屯鎮長簡景賢去年11月猝逝，因任期未過半，縣選委會公告1月18日投票，國民黨、民進黨分別徵召縣議員簡賜勝、蔡銘軒參選，藍綠對決。隨投票日逼近，雙方陣營進入最後衝刺，今兩人不約而同由黨內同志作陪，展開車隊掃街行程。

國民黨簡賜勝今由南投市長張嘉哲、縣議員唐曉棻等陪同以車隊在山腳、新厝等里，再繞行草屯市區掃街，並到復興里參加活動；民進黨蔡銘軒則由立委范雲、羅美玲等陪同，同樣到山腳、新厝、復興里車掃，並繞行上林、碧洲、碧峰等里。

針對簡賜勝已請辭議員職務，蔡銘軒表示尊重，並重申議員不是權貴，是由人民託付的公僕，所以他仍會持續服務鄉親，選上鎮長也會換角色繼續努力；而簡辭議員不負責任，更恐是要閃躲利益迴避等問題，呼籲他仍應向選民說清楚講明白。