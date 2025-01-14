台中太平人口突破20萬 盧秀燕興奮細數這些區也從蛋白變蛋黃

台中市太平區去年12月31號人口正式突破20萬大關，今已達20萬零30人，區公所今天舉辦慶祝活動，市長盧秀燕親自頒獎給第20萬名設籍的市民，以及最接近20人出生的新生兒，並說「2030」就是「愛你、想你」。

市長盧秀燕在慶祝活動中特別指出，會選擇今天辦慶祝活動，是因為區長許貴芳後天就要退休了，許貴芳在太平擔任區長6年，配合市府努力地推動各項建設，使得太平的發展蒸蒸日上，人口也不斷增加，因此要特別給他表揚。

盧秀燕也興奮的說，台中市的人口數不斷增長，原本285萬人已經創了新高，但是不到半年就已經又攀上了286萬人。而且，不只是全台中市破歷史紀錄，每個區的人口也不斷成長，尤其是太平已經破20萬人，達到20萬零30人，北屯區也破了31萬人。原先是蛋白區的海線，現在也已經變成蛋黃，前幾個月沙鹿區已經破10萬人、清水也破了9萬人，還有梧棲破6萬、烏日破8萬，人口不斷地在增加。

第20萬遷入太平區的人口是女市民陳芊羽，她因為工作關係，今天沒有到場，而是由弟弟和妹妹代為領獎。他的弟弟，說他們一家6口，因為從大里搬到太平奶奶家，沒有想到姊姊會成為第20萬遷入的幸運人口。

最接近20萬人的新生兒是還未滿月的女嬰楊沁萱，他的父親楊逸晨說，他在太平長大，結婚1年多，女兒是他們第1個小孩，很高興能夠成為最接近太平區突破20萬人的新生兒，也萬萬沒有想到還會因此受到表揚和頒獎。