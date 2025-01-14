快訊

國三生割喉案裁定續押「乾哥、乾妹」 死者父母鬆一口氣：不能輕縱未成年

國防部證實！鍾樹明任軍備副部長 呂坤修升任陸軍司令

捷運票口閘門更新！未來用手機就能輕鬆進站 北捷曝最快「這時」上路

聽新聞
0:00 / 0:00

台中太平人口突破20萬 盧秀燕興奮細數這些區也從蛋白變蛋黃

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區去年12月31號人口正式突破20萬大關，今已達20萬零30人，區公所今天舉辦慶祝活動。記者黃寅／攝影
台中市太平區去年12月31號人口正式突破20萬大關，今已達20萬零30人，區公所今天舉辦慶祝活動。記者黃寅／攝影

台中市太平區去年12月31號人口正式突破20萬大關，今已達20萬零30人，區公所今天舉辦慶祝活動，市長盧秀燕親自頒獎給第20萬名設籍的市民，以及最接近20人出生的新生兒，並說「2030」就是「愛你、想你」。

市長盧秀燕在慶祝活動中特別指出，會選擇今天辦慶祝活動，是因為區長許貴芳後天就要退休了，許貴芳在太平擔任區長6年，配合市府努力地推動各項建設，使得太平的發展蒸蒸日上，人口也不斷增加，因此要特別給他表揚。

盧秀燕也興奮的說，台中市的人口數不斷增長，原本285萬人已經創了新高，但是不到半年就已經又攀上了286萬人。而且，不只是全台中市破歷史紀錄，每個區的人口也不斷成長，尤其是太平已經破20萬人，達到20萬零30人，北屯區也破了31萬人。原先是蛋白區的海線，現在也已經變成蛋黃，前幾個月沙鹿區已經破10萬人、清水也破了9萬人，還有梧棲破6萬、烏日破8萬，人口不斷地在增加。

第20萬遷入太平區的人口是女市民陳芊羽，她因為工作關係，今天沒有到場，而是由弟弟和妹妹代為領獎。他的弟弟，說他們一家6口，因為從大里搬到太平奶奶家，沒有想到姊姊會成為第20萬遷入的幸運人口。

最接近20萬人的新生兒是還未滿月的女嬰楊沁萱，他的父親楊逸晨說，他在太平長大，結婚1年多，女兒是他們第1個小孩，很高興能夠成為最接近太平區突破20萬人的新生兒，也萬萬沒有想到還會因此受到表揚和頒獎。

盧秀燕頒獎給楊沁萱時，興奮的舉起獎杯說，她是年紀最小的得獎人。盧秀燕從楊沁萱手上接過手抱著時，還發現楊沁萱尿尿了，並問她還不滿一個月吧？楊逸晨說，還差兩天就滿月了。

台中市長盧秀燕（右立）指出，選擇今天辦慶祝活動，是因為區長許貴芳（中立）後天就要退休了，因此要特別給他表揚。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右立）指出，選擇今天辦慶祝活動，是因為區長許貴芳（中立）後天就要退休了，因此要特別給他表揚。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右二）頒獎給第20萬名設籍的市民陳芊羽，由陳芊羽的弟弟和妹妹（右三、四）代為領獎。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右二）頒獎給第20萬名設籍的市民陳芊羽，由陳芊羽的弟弟和妹妹（右三、四）代為領獎。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕頒獎給楊沁萱（抱著）時，興奮的舉起獎杯說，她是年紀最小的得獎人。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕頒獎給楊沁萱（抱著）時，興奮的舉起獎杯說，她是年紀最小的得獎人。記者黃寅／攝影

台中市 新生兒 盧秀燕

延伸閱讀

黃仁勳中部唯一點名「夥伴」東海：配合中市府爭取輝達

四接環評謝國樑確定不參加 盧秀燕模式副市長出席

影／為草屯鎮長候選人站台 盧秀燕批執政黨把鎮長選舉變成國會改選

影／最幸運得主！台中購物節單身漢睡夢中被叫醒 抽中千萬好宅

相關新聞

台中屯區首座樹葬園區啟用 提供6百個樹葬穴位

「潔葬」成為國人葬儀新趨勢，台中市政府去年底在太平第一花園公墓設置樹葬園區，面積約3百平方公尺，預計可提供6百個樹葬穴位...

台中太平慶祝人口突破20萬人 立委何欣純認為與她爭取這3建設有關

台中太平區今慶祝人口突破20萬，有意參選下市長的民進黨籍立委何欣純認為，這和她這幾年爭取的3大建設有關，也非常重要，分別...

總價3590萬元 彰化縣消防局受贈10輛救護車

119消防節前夕，彰化縣消防局今天受贈10輛救護車，總價達3590萬元，創下由縣府單次受贈金額新高，包含7輛高頂救護車與...

台中北屯心之芳庭三月結束營業 九九峰園區明年春天登場

薰衣草森林集團今天宣佈，在台中北屯經營15年的婚禮與觀光旅遊綜合園區「心之芳庭」，因地主不續約，3月31日將結束營業。但...

彰化二林社大義賣捐款8年破百萬 喜樂保育院樂喊「有你真好」

歲末年終，彰化縣二林喜樂保育院今喜收紅包和有機農產品，捐贈單位二林社大累計捐款131萬元，喜樂工作人員和院生開心說「二林...

影／草屯鎮長補選…蔡銘軒尊重對手辭議員 籲他交待1事

南投草屯鎮長補選進入最後衝刺，國民黨簡賜勝上周五遞辭呈請辭縣議員職務，昨生效；民進黨蔡銘軒今由立委范雲陪同車掃，對簡請辭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。