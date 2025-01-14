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日月潭水面出現白色泡沫汙染物 目擊遊客：感覺超噁
日月潭湖光山色，今天上午有民眾發現水社一帶水域出現帶狀白色泡沫，相當煞風景。日管處和南投縣環保局獲報後，派員以吸油棉吸附泡沫，研判可能是船隻排放油汙造成，將追查汙染源，依水汙法開罰。
日月潭清澈碧綠的湖面，今天卻出現煞風景的畫面，遊客在水社潭畔步道欣賞美景，看到清澈的水面上卻有帶狀白色泡沫，隨著潭水慢慢漂移，讓沉浸在山水美景中的遊客，頓感噁心。
日月潭過去也有廢水汙染，水面出現牛奶白濁色的狀況，環保局追查發現，是湖區飯店業者所為，這兩年加強查驗飯店業者汙水處理和排放狀況，已經沒有發現飯店業偷排廢水狀況。倒是去年11月底，就有玩SUP立式划槳玩家表示，看到遊艇經過後，水面出現白色泡沫汙染物。
南投縣環保局長李易書說，接獲報案後，今天中午派人到水域以吸油棉清理泡沫。下午風浪較大，環水面汙染物已經消散，岸邊也毫無殘留。稽查人員將採集水樣，檢驗油脂、陰離子界面活性劑等項目，以確認水質是否受到汙染。
環保局表示，白色泡沫如果是船艇產生，可能有兩個原因。一是燃油類船艇管線破裂，導致油汙洩漏，再經船槳快速擾動，就可能出現汙染。另一種是船艇或船屋使用清潔劑，也會產生泡沫，不管原因是哪一種，都不能容許日月潭遭受汙染，環保局將追查汙染源，依照水汙染防治法開罰。
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