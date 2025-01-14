台中市府啟動春節食安專案 監控民生物資價格穩定

春節將至，台中市府今天表示，已啟動春節食安專案，查驗應景食品、年菜及伴手禮。也持續監控民生物資，確保物價穩定，其中蔬菜及小吃上揚，而蛋價則較前1年同期下跌近3成。

農曆春節即將到來，民生物資需求大增，台中市農業局長張敬昌、經濟發展局長張峯源及衛生局長曾梓展，今天分別在市府召開的市政會議中專案報告春節食安、民生物資價格監控等議題。

為確保食品安全，曾梓展表示，衛生局已啟動春節食安專案，查驗應景食品、年菜、年節伴手禮、年貨大街及年節網購食品製造等場域，共稽查194處，稽查結果均合格；同時也查核應景食品標示69件，結果均符合規定。

在抽驗年節應景食品及食材部分，曾梓展說，包含傳統零食、伴手禮、圍爐年菜、生鮮蔬果、水產品及生鮮牛、豬肉等，共計260件，檢驗乙型受體素、防腐劑、著色劑、甜味劑、重金屬、農藥殘留及動物用藥殘留等項目，其中1件巴西蘑菇檢出鎘超標，已命業者立即下架並停止販售，並依法裁處新台幣3萬元罰鍰。

張峯源說明，市府針對公有零售市場、大賣場及夜市進行民生物資物價查察。其中，市場零售端販售的生鮮蔬、果、魚、肉及蛋等農產品，牛肉價格微幅上漲，蔬菜因天氣影響供應不足而上漲，雞蛋價格較前1年同期下降近3成。

張峯源表示，民生物資整體價格尚屬平穩，漲跌都隨上游的批發價格波動。此外，在小吃餐飲品項方面，因原物料及電費上漲，導致價格上漲5至20元。

張峯源強調，市府將持續查察民生物資供需情形，如遇異常波動漲價或發現哄抬物價等異常現象，立即現場輔導，若有破壞市場交易秩序者，通報相關單位查處，以維持市場交易秩序。