台14甲線高海拔路段可能結冰 今晚6點翠峰至大禹嶺預警性封閉

公路局中區及東區養護工程分局依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山路段受大陸冷氣團南下影響，有局部路面結冰及固態降水機率，公路養護單位為維護用路安全，今晚6點起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺，即18K到41.5K路段。

公路局表示，惟視現地實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，並於明天早上7時視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉造成不便敬請見諒。

公路局提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；依114年合歡山雪季公告事項，下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。

另為協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，增加開放下午5時30分通行時段，僅供有由公所造冊之蔬果農產運輸大貨車通行，只有德基往谷關，無谷關往德基。

公路局呼籲欲行駛台8線、台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應；民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。