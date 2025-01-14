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物價上漲大家都扛不住？彰化社福機構募年菜物資都不順

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化二林食（實）物銀行理事長洪毓雯為募集弱勢家庭和孤老的過年物資，發現今年難度又提高。記者簡慧珍／攝影
彰化二林食（實）物銀行理事長洪毓雯為募集弱勢家庭和孤老的過年物資，發現今年難度又提高。記者簡慧珍／攝影

物價上漲，食品供應商扛不住，調整今年年菜價格，連帶提高社福團體募年菜難度，彰化樂林食物銀行目前僅募三成半，彰化家扶中心和華山基金會雖達近七成，但華山基金會認為可能邊送年菜邊募款，一步步朝目標邁進。

彰化樂林食（實）物銀行服務面觸及7鄉鎮約200戶，年菜以贈送弱勢家庭需要的實物為主，特別是獨老的需求；樂林食（實）物銀行理事長洪毓雯今表示，樂林輔導溪湖等鄉鎮成立食（實）物銀行或直營站，募集過年所需實物，例如獨老需要全雞、麻粩等拜拜供品就募這類實物。

洪毓雯認為，物價上漲貨幣貶值，讓很多民眾和公司企業的捐贈轉趨保守，先前捐5百元可能現在減為300元，樂林食（實）物銀行目前只募到約50多萬元，僅達目標金額的三成半；民眾和公司企業可改捐實物讓弱勢家族、獨老過年，雙方都經濟實惠。

彰化家扶中心今年為1700戶弱勢家庭募年菜，約需221萬元，目前缺70多萬元，彰化家扶後援團體各有Line群組，都發起認購年菜接龍。彰化家扶主任王震光說，食品供應商凍漲兩年，今年扛不住，每套年菜1200元調漲100元，彰化家扶請後援團體和社會善心人士、企業多幫忙。

華山基金會為彰化縣近1800名孤老募年菜，今年每套年菜從900元漲價到1千元，目前達目標數約七成。彰化區站長黃玉芬表示，和過去相比，這兩年年菜募集困難度高，不景氣固然有關，但物價上漲使民眾荷包縮水是主因，以前在募集截日可望達標，這兩年邊募年菜邊募款，今年可能也是這種狀況。

彰化喜願家園董事長吳子鈞說，全國約七成五捐款流向七大社福機構，小機構募得相當辛苦，距離目標數更遠，喜願家園幸有善心人士和團體支持已提前辦完圍爐，希望社會大眾也能關愛小型社福機構。

年菜 華山基金會

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