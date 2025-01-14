符合條件外籍人士同享好康 搭台中公車10元搞定

台中市長盧秀燕今宣布，推出取得外僑永久居留證且居留地址在台中者，1月16日起納入市民限定申請資格，提供雙十公車乘車優惠，受惠者約4100人。

交通局長葉昭甫表示，自1月16日起，符合資格者可上交通局市民限定網站或到綁卡地點填寫申請表，須攜帶「外僑永久居留證」及「電子票證」至全市107處申請服務地點，完成電子票證綁定，搭乘市區公車即可享有雙十公車優惠。

葉昭甫指出，台中2021年起實施市民限定乘車優惠，提供台中市民、市民的新住民配偶，以及在台中市就讀的外縣市學生，綁定市民限定交通卡搭乘公車，就能享有市民限定雙十公車優惠，除維持10公里免費，超過10公里最多只收10元車資。

市府統計，市民限定乘車優惠自2021年起開放綁定交通卡至今，已有183萬人完成申請，帶動民眾多搭公車。

雙十公車優惠延伸至持永久居留證的外籍人士，擁有外僑永久居留證且居留地址在台中市的外籍人士，上網填寫申請表或到現場填寫紙本資料，1月16日起可至台中市指定地點申辦。

交通局說明，符合資格的外籍人士辦理雙十公車優惠，可至台中市新市政大樓、交通局、各區公所、各戶政事務所、捷運綠線各捷運站及市立圖書館等107處進行交通卡乘車優惠綁定。