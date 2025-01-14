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看過來！彰化縣各鄉鎮市公所大型廢棄家具清運時間表

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣環保局整理各鄉鎮市公所大型廢棄家具清運訊息，有需求民眾可以查詢、接洽。 圖／環保局提供
彰化縣環保局整理各鄉鎮市公所大型廢棄家具清運訊息，有需求民眾可以查詢、接洽。 圖／環保局提供

農曆春節即將到來，很多民眾除舊布新時，汰換的大型家具如何處理，常傷透腦筋。其實各鄉鎮市公所清潔隊都接受民眾預約，協助清運，彰化縣環保局整理各鄉鎮市公所清運訊息，有需求民眾可以查詢、接洽。

彰化縣環保局表示，從1月27日小年夜起，因應春節期間垃圾量驟增，多數鄉鎮市公所將不再受理預約大型家具，如果民眾隨意丟棄家具，受到廢棄物清理法處罰，處罰金額可高達6000元。

環保局指出，類似沙發、桌椅、茶几、書櫃、床墊等廢棄大型家具，如果需要清運必須把握最後預約時間，致電向所在地清潔隊預約登記，詳細截止時間，請參閱預約清運時間表。

此外，環保局鼓勵民眾趁著年節前大掃除，以「斷捨離」的方式，處理不再需要的物品，像是外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套、西裝等舊衣物，請民眾清潔整理後，投入舊衣回收箱，由舊衣回收業者、清潔隊或慈善團體整理後，回收再利用，至於貼身衣物、棉被、枕頭、鞋子、包包、布偶等，請勿投入。

環保局表示，如遇回收箱滿箱時，可先聯繫設置機構或公所清潔隊，待清箱後再投入，勿隨意將舊衣丟在回收箱外部或周遭地面，以免造成環境髒亂，衍生公共安全問題；堪用的書籍，交付圖書館、清潔隊或二手書店；3C電器、玩具及二手袋可打包後交付清潔隊資源回收車或回收站點修繕、整理，延長物品的使用壽命，減少廢棄物產生量。

彰化縣環保局整理各鄉鎮市公所大型廢棄家具清運訊息，有需求民眾可以查詢、接洽。 圖／環保局提供
彰化縣環保局整理各鄉鎮市公所大型廢棄家具清運訊息，有需求民眾可以查詢、接洽。 圖／環保局提供
彰化縣環保局整理各鄉鎮市公所大型廢棄家具清運訊息，有需求民眾可以查詢、接洽。 圖／環保局提供
彰化縣環保局整理各鄉鎮市公所大型廢棄家具清運訊息，有需求民眾可以查詢、接洽。 圖／環保局提供
彰化縣環保局整理各鄉鎮市公所大型廢棄家具清運訊息，有需求民眾可以查詢、接洽。 圖／環保局提供
彰化縣環保局整理各鄉鎮市公所大型廢棄家具清運訊息，有需求民眾可以查詢、接洽。 圖／環保局提供
彰化縣環保局整理各鄉鎮市公所大型廢棄家具清運訊息，有需求民眾可以查詢、接洽。 圖／環保局提供
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大掃除 廢棄物 環保局 資源回收

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