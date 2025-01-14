聽新聞
0:00 / 0:00
看過來！彰化縣各鄉鎮市公所大型廢棄家具清運時間表
農曆春節即將到來，很多民眾除舊布新時，汰換的大型家具如何處理，常傷透腦筋。其實各鄉鎮市公所清潔隊都接受民眾預約，協助清運，彰化縣環保局整理各鄉鎮市公所清運訊息，有需求民眾可以查詢、接洽。
彰化縣環保局表示，從1月27日小年夜起，因應春節期間垃圾量驟增，多數鄉鎮市公所將不再受理預約大型家具，如果民眾隨意丟棄家具，受到廢棄物清理法處罰，處罰金額可高達6000元。
環保局指出，類似沙發、桌椅、茶几、書櫃、床墊等廢棄大型家具，如果需要清運必須把握最後預約時間，致電向所在地清潔隊預約登記，詳細截止時間，請參閱預約清運時間表。
此外，環保局鼓勵民眾趁著年節前大掃除，以「斷捨離」的方式，處理不再需要的物品，像是外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套、西裝等舊衣物，請民眾清潔整理後，投入舊衣回收箱，由舊衣回收業者、清潔隊或慈善團體整理後，回收再利用，至於貼身衣物、棉被、枕頭、鞋子、包包、布偶等，請勿投入。
環保局表示，如遇回收箱滿箱時，可先聯繫設置機構或公所清潔隊，待清箱後再投入，勿隨意將舊衣丟在回收箱外部或周遭地面，以免造成環境髒亂，衍生公共安全問題；堪用的書籍，交付圖書館、清潔隊或二手書店；3C電器、玩具及二手袋可打包後交付清潔隊資源回收車或回收站點修繕、整理，延長物品的使用壽命，減少廢棄物產生量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言