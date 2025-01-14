破釜沉舟！為南投草屯鎮長補選 國民黨簡賜勝請辭議員生效

南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝揪對手蔡銘軒一起辭議員，雖然遭拒，但他仍遞出辭呈，展現破釜沉舟決心。南投縣議會表示，已完成其辭職程序，昨正式生效；民政處表示，因任期已過半，且其選區缺額也未達二分之一，不補選。

草屯鎮長簡景賢去年11月猝逝，因任期未過半，縣選委會公告1月18日（六）投票，國民黨、民進黨分別徵召縣議員簡賜勝、蔡銘軒參選，藍綠對決。隨選戰白熱化，雙方陣營掃街爭取支持，也在政見上交鋒，綠營更頻打簡的財產問題。

上周五（10日）草屯鎮長補選公辦政見會，簡賜勝不滿遭對手陣營質疑他財產來源不明、以違建會館經營民宿、圖利家族營造企業違反公職人員利益衝突迴避法等，並散布文宣，批評他是權貴，為此直球對決，「揪」對手蔡銘軒一起辭議員。

簡賜勝向蔡銘軒喊話，一起以「平民」公平選舉，要他不要記掛鎮長選不上，還有議員可當；但蔡銘軒當場拒絕，並稱民意代表是公僕，但簡賜勝認為議員職務是權貴，非常危險，也忘了對選民的付託，他不會跟著對手起舞，而辭掉縣議員。

簡賜勝邀蔡銘軒辭議員雖遭拒，但他仍在政見會後前往縣議會遞交辭職書，他表示，上周五就遞交辭職書至議長室，但議長不在，議長昨致電向他確認辭職心意後，已將辭職書送收發室，請辭生效，他現在已不是縣議員，展現破釜沉舟決心。