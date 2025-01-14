鄉間小路鋪好鋪滿 中市府爭取中央補助5.5億補77條路
台中市政府打造人本交通環境，民政局統計，去年協助各區公所爭取中央補助77案、近5.5億，局長吳世瑋表示，補助案件累計改善達45公里、人行道長度超過12公里，縮小城鄉差距。
吳世瑋說，市府鼓勵各區公所盤點區里會議及市議會建議案，爭取中央補助。其中大甲區幼二路、工二路及青年路等人行道改善、清水區民族路三段及四維路二段人行空間改善、大肚區萬興路旁人行環境改善工程及梧棲區長春路(中華路二段至民族路)人行空間改善等4案，改善工程經費達2000萬元以上，超出各區公所全年度編列的小型工程預算。
吳世瑋表示，中央道路工程補助案除均衡城鄉村里，都市計畫區外非公路系統，道路改善計畫是中央全額補助外，其餘計畫按縣市財力級次部分給予補助，台中市政府仍須籌編地方配合款50%，議會通過相關預算。
去年度各區公所爭取中央多項補助，包括內政部「前瞻基礎建設-提升道路品質計畫」、「永續提升人行安全計畫」、「均衡城鄉村里道路改善計畫」及交通部公路局「永續提升人行安全計畫」、「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」等5項計畫，中央核定補助77案，總工程經費近5.5億元。
今年陸續提報65案申請案，待中央審議，申請總經費近8.8億元。
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