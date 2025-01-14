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元旦到元宵大執法 盧秀燕：兩周151人酒駕、警方一定強力執法

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕指出，元旦起到元宵節執行「交通安心大執法」。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕指出，元旦起到元宵節執行「交通安心大執法」。記者陳秋雲／攝影

台中市從今年元旦開始到2月12日「交通安心大執法」，市長盧秀燕今在市政會議指出，才兩周已取締1236件，最多的是酒駕共151件，占違法件數12%，盧秀燕說，春節到元宵餐敘不斷，警方一定會嚴格執法，呼籲千萬不要酒駕，造成家庭破碎、人財兩失。

盧秀燕今主持市政會議，她指出「交通安心大執法」才兩周，就有1236件違法，其中酒駕就有12%、151件，闖紅燈的149件，不禮讓行人102件，三項重大違規就有421件，占違規案的3成4。

盧秀燕說，元旦過後到農曆元宵節，尾牙與春酒不斷，所以為維護大家平安，才祭出大執法。從數據來看，警方嚴格執法，但還是有不少人不遵守交通規則，沒有想到後果，可能是家庭破碎、人財兩失。

盧秀燕重申，台中警方很辛苦，犧牲假期，但一定會強力執法，取締不法、開罰，讓用路人加強注意，不要造成憾事，往來應酬，開車不喝酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大執法 盧秀燕 酒駕

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