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彰化縣科技執法統計排名出爐 這處桿王2年狂抓2.33萬件

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣12處路口科技執法，去年取締件數第一名的是彰化市新平與環河路口，去年共違規取締8568件。圖／警方提供
彰化縣12處路口科技執法，去年取締件數第一名的是彰化市新平與環河路口，去年共違規取締8568件。圖／警方提供

科技執法是警方取締交通違規的利器，卻也被批搶錢，彰化縣現有12處科技執法路口，設置兩年來，從第一年取締5萬6332件，到去年2萬9000件，共減少2萬7332件，車禍件數更從130件減為62件，交通違規及車禍都減少約一半，更減省警力配置。

彰化縣這12處路口科技執法，是從2022年10月上路，警方指出，依2023年及2024年統計，兩年來，共取締8萬5332件，2023年頭一年開始取締時，可能民眾還不知悉該路段有科技執法，共取締56332件，到去年第二年已降到29000件，共減少2萬7332件，減幅48.5%；再從車禍統計，2023年的車禍件數是130件，去年降到62件，共減少68件，減幅達52.3%。

至於這12處科技執法取締的前3名，取締冠軍是彰化市新平與環河路口，去年共違規取締8568件比前年減少6164件，減幅41.8%，車禍去年9件比前年減少29件，減幅達69%。

亞軍是社頭鄉員集與崙饒路口，去年違規取締7914件，比前年減少1237件，減幅13.5%，車禍去年1件比前年減少5件，減幅80%。

第三名是彰化市中正與中華路口，去年違締違規3014件，比前年減少1萬4473件，減幅82.8%，車禍案件18件比前年減少35件，減幅82.8%。

警方指出，依據這12處路口設置科技執法設備後，很明顯發揮效果，除減少民眾交通違規、車禍件數外，更可以減省員警排班及站崗，員警可以再加強其他治安及交通整理。

彰化縣已在25處路口新設科技執法設備，並在3月1日上路，屆時全縣科技執法路口可達37處，主要違規項目是超速、闖紅燈及不遵守標線指示。 警方呼籲駕駛人遵守交通規則，以免受罰。

彰化縣12處路口科技執法，去年取締件數第二名的是社頭鄉員集與崙饒路口，取締7914件。圖／警方提供
彰化縣12處路口科技執法，去年取締件數第二名的是社頭鄉員集與崙饒路口，取締7914件。圖／警方提供
彰化縣12處路口科技執法，去年取締件數第三名的是彰化市中正與中華路口，去年違締違規3014件。圖／警方提供
彰化縣12處路口科技執法，去年取締件數第三名的是彰化市中正與中華路口，去年違締違規3014件。圖／警方提供

交通違規 彰化 科技執法 車禍

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