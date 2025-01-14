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東勢林場春節可賞櫻花 除夕夜有圍爐、川劇變臉、音樂饗宴

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
東勢林場遊樂區將在2025年春節期間舉辦一系列的體驗活動，遊客還可入園賞櫻花。圖／東勢林場提供
東勢林場遊樂區將在2025年春節期間舉辦一系列的體驗活動，遊客還可入園賞櫻花。圖／東勢林場提供

東勢林場遊樂區將在2025年春節期間舉辦一系列的體驗活動，包括財神爺發紅包、趣味遊戲，除夕夜圍爐邀請神奇的川劇變臉、音樂饗宴和抽獎活動，年初一到初五安排小朋友最喜歡的吹泡泡及闖關遊戲、生態導覽解說、趣味折氣球、祈福卡許願。

彰化縣農會總幹事張建豐表示，今年農曆春節共有9天假期，林場規劃一系列精彩的活動，年前有拍照打卡的活動，只要在指定的地點完成拍照打卡即可獲得精美小禮物。

除夕夜當晚有圍爐慶團圓邀請神奇的川劇變臉、音樂饗宴及抽獎活動，年初一到初五有小朋友最喜歡的吹泡泡及闖關遊戲、生態導覽解說、趣味折氣球、祈福卡許願和爆竹迎新春、財神爺現身發紅包等多項活動。

從1月29日至2月28日止，每周六晚上7點規劃夜間新春搖元宵活動，只要100元(最多5位)，即可體驗搖元宵的樂趣，多項好玩的體驗活動陪伴大家在春節期間快樂過好年。

東勢林場遊樂區場長楊宏文表示，東勢林場現在也正是賞花好時節，絢麗櫻花、潔白的李花在林場各個角落陸續綻放，還有唯美的落羽松也是來林場必拍的打卡風景。

東勢林場遊樂區將在2025年春節期間舉辦一系列的體驗活動，遊客還可入園賞櫻花。圖／東勢林場提供
東勢林場遊樂區將在2025年春節期間舉辦一系列的體驗活動，遊客還可入園賞櫻花。圖／東勢林場提供
東勢林場遊樂區將在2025年春節期間舉辦一系列的體驗活動。圖／東勢林場提供
東勢林場遊樂區將在2025年春節期間舉辦一系列的體驗活動。圖／東勢林場提供
東勢林場遊樂區將在2025年春節期間舉辦一系列的體驗活動。圖／東勢林場提供
東勢林場遊樂區將在2025年春節期間舉辦一系列的體驗活動。圖／東勢林場提供

春節 東勢林場 除夕夜

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