東勢林場春節可賞櫻花 除夕夜有圍爐、川劇變臉、音樂饗宴

東勢林場遊樂區將在2025年春節期間舉辦一系列的體驗活動，包括財神爺發紅包、趣味遊戲，除夕夜圍爐邀請神奇的川劇變臉、音樂饗宴和抽獎活動，年初一到初五安排小朋友最喜歡的吹泡泡及闖關遊戲、生態導覽解說、趣味折氣球、祈福卡許願。

彰化縣農會總幹事張建豐表示，今年農曆春節共有9天假期，林場規劃一系列精彩的活動，年前有拍照打卡的活動，只要在指定的地點完成拍照打卡即可獲得精美小禮物。

除夕夜當晚有圍爐慶團圓邀請神奇的川劇變臉、音樂饗宴及抽獎活動，年初一到初五有小朋友最喜歡的吹泡泡及闖關遊戲、生態導覽解說、趣味折氣球、祈福卡許願和爆竹迎新春、財神爺現身發紅包等多項活動。

從1月29日至2月28日止，每周六晚上7點規劃夜間新春搖元宵活動，只要100元(最多5位)，即可體驗搖元宵的樂趣，多項好玩的體驗活動陪伴大家在春節期間快樂過好年。