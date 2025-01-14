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寒冬中執勤手都凍僵了 骨科名醫林建中贈基層警4800份暖暖包禦寒

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市烏日林新醫院副院長、骨科醫師林建中（右三）上午慷慨捐贈20大箱、4800份暖暖包給烏日警分局，讓員警備感溫暖。圖／警方提供
台中市烏日林新醫院副院長、骨科醫師林建中（右三）上午慷慨捐贈20大箱、4800份暖暖包給烏日警分局，讓員警備感溫暖。圖／警方提供

見警察寒冬下執勤備極辛勞，台中市烏日林新醫院副院長、骨科醫師林建中上午慷慨捐贈20大箱、4800份暖暖包給烏日警分局，讓員警備感溫暖。

台中市警察局第三辦事處主任陳志勲、清海化學工業股份有限公司副總經理張仕杰等人，上午陪同林建中送暖暖包到烏日警分局，由警分局長尤啓南代表受贈，完成捐贈。尤啟南也回贈感謝狀，感謝林建中的善心義舉，以及陳志勲居中引薦。

警方說，林建中是知名的骨科權威，行醫30多年，病患無數，受到各界好評，今年是連續第２年送暖暖包給基層警員，為第一線員警加油打氣。

收到暖暖包的警員說，在寒風凜冽的環境中維護治安、疏導交通與為民服務時，經常雙手凍到發紅，僵硬的連寫字都有困難，現在口袋裡有這麼一個暖暖包，抗寒暖身，感謝林建中對員警的支持。

尤啓南說，在嚴寒天候中執行治安交通維護工作，非常辛勞，感謝同仁始終在第一線守護人民，也請大家務必做好保暖措施，注意日夜溫差，確保健康及安全。

台中市烏日林新醫院副院長、骨科醫師林建中（前右二）上午慷慨捐贈20大箱、4800份暖暖包給烏日警分局，讓員警備感溫暖。圖／警方提供
台中市烏日林新醫院副院長、骨科醫師林建中（前右二）上午慷慨捐贈20大箱、4800份暖暖包給烏日警分局，讓員警備感溫暖。圖／警方提供

台中市 暖暖包

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