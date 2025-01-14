黃仁勳中部唯一點名「夥伴」東海：配合中市府爭取輝達

輝達（NVIDIA）台灣企業總部落腳何處，台中市長盧秀燕表示「一直與回答保持聯繫」，去年6月黃仁勳發表人工智慧主題演講，東海大學是中部地區唯一被點名「夥伴」的大學，校方表示，目前持續配合市長盧秀燕爭取輝達合作中。

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳去年6月2日發表人工智慧（AI）主題演講，東海大學是中部地區唯一被點名的大學，更是中部唯一共同辦理Keynote Watch Party的大學。

校方表示，「AI東海」之所以被NVIDIA納入夥伴名單可說其來有自，因為東海是全國最早攜手NVIDIA提供全校師生完整的3D博雅雲架構和功能的大學，在NVIDIA眼中，東海不僅聲望、聲量是中部第一，更是一所致力於AI培育人才，為產業界尋找解方的一流大學。