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水湳轉運中心設匝道 交通局擬3方案

聯合報／ 記者黃寅陳秋雲／台中報導

台中水湳轉運中心預計明年完工營運，地方要求增設國道聯絡道，國道客運可直接進入轉運中心，避免塞車。交通局初擬3方案，分別銜接台74線、國一大雅交流道、國一主線等，預估經費從18.9億到29億元，交通部長陳世凱昨允諾協助推動。

水湳轉運中心位於中央公園北側，原本車流量就大，地方擔心國道客運若行駛平面道路，大雅交流道與周邊都會大塞車，盼設專用道銜接進轉運中心。

立院交委會昨考察台中交通措施，交通局長葉昭甫指出，國道客運由快速道路進出水湳轉運中心，主體結構已預留大客車專用道路銜接空間，3樓進4樓出，可行性研究今年6月前完成。

市府初步規畫分3方案，分別銜接台74線北屯二匝道，經費需18.2億元，但要調整台74線匝道位置；銜接國一大雅交流道匝道28.4億，但離場的國道客運有交通瓶頸；銜接國道一號主線29.9億，但涉及拆遷與徵收土地，時間與經費都提高。

立委廖偉翔指出，萬一轉運中心不能銜接高速路網，未來水湳周邊恐成大型停車場。中市議員張廖乃綸、楊大鋐說，轉運中心預定明年營運，預估每天進出班次數約1563次、旅客數達2.34萬人次；另有公車上下客，專用道土地徵收、設計及施工等項目，盼交通部與市府合作，縮短交通黑暗期。

交通部長 國道客運 塞車

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