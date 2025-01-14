中捷綠線延伸 陳世凱允一次核定

台中捷運綠線延伸大坑、彰化案卡關多時，立法院交通委員會昨考察時，交通部長陳世凱說，因彰東都市計畫出不來，站點無法設定，綜合評估就很困難，盼中市府評估後盡快送審綜合規畫報告書。藍綠立委爭取一次核定、分段施工，陳世凱允諾支持。

彰化縣府表示，彰東都計去年10月已送內政部審議，盼早日審查，施政勿因人而異。中市交通局說，將與彰化縣府研議加速進行都計變更，延伸到大坑段僅設2站，推動相對單純。

中捷綠線已通車，市府規畫往北延伸到大坑、往南延到彰化設站，可行性研究去年1月已核定，往北延伸2.49公里，增設2站，往南延伸6.59公里到彰化，增設5站。

立院交委會昨考察，國民黨立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋及民進黨立委何欣純都出席。中市副市長鄭照新說，中捷未來6線齊發，綠延線正進行綜合規畫與變更都市計畫，預估年底可完成，盼中央支持核定。

陳世凱說，北屯人口成長飛速，烏日人口增加也很快，綠延線對中捷營運很重要，但彰東都計一直出不來，站點無法設定，影響後續進度；等彰東都計通過後，在台中市延伸段工程可以先施工，不必等彰化施工，進度才會快。

彰化縣府表示，去年10月14日已提出彰東都計案最新修正版本，送內政部都委會審議，但尚未排訂審查時間；去年3月拜訪行政院已達共識，中捷綠延案與彰東都計2案一併推動，希望行政院施政要有延續性，不要因人而異。

立委廖偉翔說，市府應備妥資料，縮短研究期程，盼中央、地方跨黨派合作推動建設。立委黃健豪說，中捷紅線（崇德豐原線）原定2036年才啟動評估，交通部已允諾今年開始，盼能在2036年完工。

立委何欣純說，綠線延伸大坑後可銜接屯區捷運路網的中捷紫線，與中捷綠線構成環狀線，帶動屯區發展。

彰化縣藍營議員曹嘉豪說，中捷綠延線與彰東都計案「互卡」，中央、地方應協調溝通，一次解決兩個問題。民進黨議員楊子賢認為，縣府應與中央協調，盡速完成彰東都計案，以利捷運推動。