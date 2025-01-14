台中特定工廠合法化 增2家「隱形冠軍」企業

台中市最近連續輔導兩家農地工廠「隱形冠軍」步向合法化，經發局長張峯源說，目前為止中市有1萬多家臨登工廠，未來有20年改善期，目前多卡在消防設施、汙水處理。

台中市納管的臨登工廠有1萬多家，張峯源說，目前已輔導23家合法化。張峯源說，不少農地工廠是隱形冠軍，迫切需求合法化與精實產程。但最難的多卡在消防法規非常嚴格，台灣有眾多未登記工廠位在農業用地內，要工廠具備消防栓、儲水池等，難度很高，目前市府逐案輔導業者。

另農田水利署為確保農業永續經營，已公告不受理特定工廠申請搭排，業者都以貯留後委託清運方式處理。經發局為協助農地工廠妥善處理汙水，曲折迂迴，例如不能搭排，市府請業者向水利署台中管理處申請附掛農田溝渠約900公尺，再排放到水利局管轄的區域排水系統，解決長期廢汙水問題。

新年度傳出好消息，經發局昨宣布增加兩家特定工廠，大軍產業與集優企業，就是其中的「隱形冠軍」，全市可達25家特定工廠，預計可帶動4800萬投資額，創造3億6500萬的營業額。

大軍產業股份有限公司生產扭力扳手和扭力螺絲起子的手動工具設計、研發與製造40年，取得多項專利權，產品應用在多個關鍵領域，與國內外知名企業合作。

集優企業股份有限公司致力高品質自行車用打氣筒的設計與製造逾31年，擁有經專利認證的創新氣嘴頭等，產品遠銷歐美、亞洲等地。

經發局說明，近年隨市場需求多樣化與產業結構轉型，台中市眾多企業尤其傳產工廠，面臨全球產業鏈供應變化，對合法化、精實管理、設施升級都有迫切需求。