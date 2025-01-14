南投蓋焚化爐 說明會爆衝突

南投縣府計畫在名間鄉新民村興建焚化爐，昨辦首場說明會，環團率眾抗議，堅決反對焚化爐，現場一度爆發衝突。環保局表示，興建案尚未進入環評，說明會是先讓鄉親了解，非法定程序，將持續解決疑惑，盼理性溝通。

縣府昨在名間代天府辦理說明會，彰化二水鄉代會、反焚化爐自救會、南投生活願景工作室等環團，率眾到場抗議，質疑縣府錯誤且黑箱選址，將汙染南投、彰化、雲林等民生及灌溉用水，加劇空汙，堅決反對在南投縣內蓋焚化爐。

名間鄉長陳翰立到場，痛批縣府未考慮名間鄉農民的生計，新民村逾半居民都不同意興建；彰化二水鄉代會主席羅森澤也率員到場反對興建，抗議群眾見說明會開始，高呼「違反程序」率眾衝入，與警方拉扯，場面一度混亂。

環保局長李易書在說明會表示，選址考量土地完整性、遠離市區、勿鄰近醫院及學校、無禁止開發範圍等，評估後以該處為優先選擇，但並非已選定，因後續還要進行環評、土地變更等程序，確定不會衝擊環境才會開發。

縣府表示，該興建案尚未進入環評或公聽會，辦說明會是因名間鄉長盼提出焚化廠汙染環境模擬及影響範圍分析，近期已完成，才會從規畫10場說明會，是先讓鄉親了解，並非法定程序，公告時間未受規定，也無程序問題。

經縣府委託模擬空氣擴散、汙染潛勢等初步分析，民眾較有疑慮的汙水及戴奧辛、二氧化硫、二氧化氮等產生濃度，遠低於法定標準，對環境影響極低，縣府規畫興建全國最先進廠區，未來透過汙染防制技術及從嚴控制，也不燒高汙染廢棄物。