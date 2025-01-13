影／南投焚化爐說明會爆衝突 電子琴車播喪樂助陣
南投縣計畫在名間新民村興建焚化爐，今辦理首場說明會，但地方民眾與環團抗議，堅決反對興建，並質疑說明會違反程序，現場爆拉扯衝突；環保局表示，說明會只是先讓鄉親了解，並非法定程序，將持續解決民眾疑惑，希望理性溝通。
南投縣垃圾堆積逾25萬公噸，縣府規畫在名間新民村興建垃圾處理及再生能源中心，今起展開10場說明會，首場在代天宮辦理，名間鄉長陳翰立、彰化二水鄉代會、反焚化爐自救會、南投生活願景工作室等環團及地方民眾到場抗議。
環團質疑縣府錯誤且黑箱選址，將焚化爐興建於農業水源區，將影響南投、彰化、雲林等民生及灌溉用水；且南投多山地形，空汙擴散不易，興建焚化爐加劇空汙，對3縣市居民健康造成風險，堅決反對在南投縣內興建焚化爐。
名間鄉長陳翰立、彰化二水鄉代會主席羅森澤等也到場表達反對立場，陳指出，焚化爐興建將影響名間鄉農業，痛批縣府未考慮鄉內農民生計，且新民村一半以上居民都不同意蓋焚化爐，今開說明會也沒通知居民，根本偷偷摸摸的亂搞。
而抗議群眾見縣府說明會開始後，高呼「違反程序」率眾衝入會場，警方以人牆阻擋，雙方發生拉扯衝突，而為阻撓說明會進行，抗議民眾踹倒椅子，並找電子琴車在現場播喪樂，警方也高舉違法公告，宣告違反集會遊行法，場面一度混亂。
環保局長李易書則在說明會上表示，選址考量土地完整性、遠離市區、勿鄰近醫院及學校、無禁止開發範圍等，因此優先選擇該處，但並非已選定，後續還要進行環評、土地變更等程序，確定不會衝擊環境才會開發。
而今起至22日展開10場說明會，是因為縣府去年9月公布地點後，名間鄉長盼能提出焚化廠空氣擴散模擬、汙染潛勢分析，才規畫辦理；另經初步分析顯示，焚化爐興建對環境影響非常低，未來還將透過汙染防制技術從嚴管控在標準之下。
針對說明會程序問題，李易書解釋，該案尚未進入環評或公聽會，說明會僅是依地方需求辦理，盼逐一解決民眾疑惑，非法定程序，公告時間不受規定；而焚化爐興建後，將以縣內每天產生、堆置及掩埋的垃圾為主，不燒高汙染廢棄物。
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