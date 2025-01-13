彰基以布袋戲宣導防癌 5項癌症篩檢全做有500元禮券

彰基醫學中心今天舉辦癌症篩檢宣導活動，現場為民眾提供口腔癌、子宮頸癌、大腸癌、乳癌及肺癌等癌症篩檢服務，彰化縣衛生局長葉彥伯提醒縣民，做一項癌症篩檢就有100元禮券，5項癌症篩檢全做就有500元禮券，希望多多利用。

今天的癌症篩檢宣導活動的，還有彰基副院長張東浩、腫瘤中心主任洪儷中、護理部督導長楊美玲等人出席，共同宣導癌症篩檢的重要性。

葉彥伯表示，新的一年開始有很多福音，比如大腸、直腸癌因為要因應年輕化，所以45歲開始，就可以每兩年做一次篩檢；他並感謝彰基除了在癌症篩檢外，也推動以癌友家庭為中心的社區關懷計劃，得到衛福部考評第2名，希望彰基與衛生局合作，在社區裡面讓癌症去汙名化，同時提升民眾對癌症篩檢的認知。

張東浩表示， 今年癌篩活動比往年提早，原因是國民健康署爭取到相當大經費擴大癌篩，例如大腸癌擴大到45以上到未滿75歲及40歲以上到未滿45歲有家族史；其實，癌症不可怕，怕的是不主動，如果符合條件主動站出來做癌篩，就可得到早期診斷、早期治療成效，邀請符合條件的民眾到彰基做癌篩，一同促進健康。

彰基此一癌篩宣導創意十足，邀請到向陽關懷舞劇團以真人比例的布袋戲cosplay，演出活潑生動、幽默逗趣的癌篩宣導短劇，帶入「癌篩保健康，樂活長相伴」主題，傳達給民眾癌症早期發現、早期治療及定期篩檢的重要觀念，增加民眾篩檢動機。

抗癌鬥士吳秀樺表示，在彰基丰采團體姐妹們的陪伴，就更加有自信地接受治療，癌症不可怕，調整好自己的心態很重要，有健康的心態，有健康的身體，就會有容光煥發且精彩的每一天。