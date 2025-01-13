彰化員林市長游振雄癌逝 退休前民政處長賴致富代理市長

彰化縣員林市長游振雄本月11日因病過世，由於所遺留的市長任期不足兩年，依據地方制度法規定，由縣府指派已退休的前民政處長賴致富代理市長。縣府指出，賴致富曾擔任員林市公所主任秘書6年，對員林甚為了解，是最適合的代理市長人選。

賴致富是去年3月1日，從彰化縣政府民政處長退休，不到一年時間，再獲縣長王惠美委以重任，以「地方仕紳」身分，代理員林市長，處理市政。

縣府指出，賴致富在擔任民政處長之前，曾擔任員林市公所主任秘書6年，縣府通盤考量他的學經歷、領導能力、公務行政經驗等因素，以及對地方事務了解、與民代及地方人士相熟，為員林市代理市長最適當的人選，可以持續推動員林市的建設與發展，確保市民的最大福祉。