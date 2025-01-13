彰東擴大都計卡中捷綠線延伸案？縣府：施政勿因人而異

交通部長陳世凱今天考察台中地區交通建設時，認為台中捷運綠線延伸案遇到的問題，是因彰化縣彰東都市計畫一直出不來。彰化縣政府回應表示，縣府已在去年10月14日已向內政部都委會提出彰東都市計畫案最新修正版本，希望早日審查，施政不要因人而異。

針對台中捷運綠線延伸彰化、大坑案與彰化東區擴大都市計畫案面臨「雙卡」問題，行政院前院長陳建仁前年12月14日在院會宣布「附條件一次核定」，同時支持台中市及彰化縣，請國發會盡速完成審查程序，行政院將盡速核定台中捷運綠線可行性報告，所謂的附帶條件就是要求在進入綜合規畫前，必須同步完成彰東擴大都市計畫核定。

不過，台中捷運延伸彰化案與東彰擴大都市案爭議依然不休，交通部長陳世凱今天持續掀鍋，認為捷運綠線延伸遇到一個問題，就是彰化的彰東都市計畫一直出不來，造成它的落站點沒有辦法設定，要做綜合規畫評估的時候就很困難。

縣府則回應指出，縣府已在去年10月14日提出彰東都市計畫案最新修正版本，送請內政部都市計畫委員會審議，目前內政部尚未排訂審查時間。但縣長王惠美去年3月15日拜訪行政院討論彰化重大建設時，行政院已有共識，台中捷運綠線建設計畫與彰東都市計畫兩案同時一併推動，希望行政院的施政要有延續性，不要因人而異。

縣府表示，臺中市與彰化縣的連結非常緊密，也是中台灣最重要的生活圈，臺中捷運綠線延伸案，應該採取南北段同步進行，同步完工，才能發揮最大效益；另外，縣府也會與時俱進，審慎評估彰化東區未來的發展，規劃捷運路網，並在近期內提出對彰化東區最有利的方案，以促進該區域的發展。

王惠美也要特別感謝交通部長陳世凱願意拜託內政部加快審查速度，並懇請台中市及彰化縣籍的立委協助，促請內政部早日審查彰東都市計畫案，以免影響捷運綠延伸案的進度。

國民黨籍縣議員曹嘉豪認為，台中捷運綠線延伸彰化案與彰東擴大都計案「互卡」，其實是「先有雞還是先有蛋問題」，與其在這裡夾纏不清，應由中央與地方好好協調溝通，一次解決兩個問題。

民進黨籍縣議員楊子賢也認為，行政院前院長陳建仁曾裁示，希望同步完成台中捷運綠線延伸、彰東擴大都市計畫核定，當時，縣府也無異議，即應與中央做好溝通協調，盡速完成東大擴大都市案，以利捷運的推動。