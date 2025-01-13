南投名間建焚化爐首辦說明會 抗議團體：抗爭到底

南投縣府擬在名間鄉新民村蓋垃圾處理中心，今天辦首場說明會。抗議團體憂雲彰投用水受污染，揚言不撤案就抗爭到底；縣府說，焚化爐污染屬可控制範圍，會充分評估降低環境衝擊。

南投縣無焚化爐，縣府下午在名間鄉代天宮舉行說明會，抗議民眾在場外舉旗幟，高喊「反對名間焚化爐」、「抗爭到底」，要求會議停止並撤案，一度爆發推擠。

環保局於說明會指出，南投縣每日垃圾量約260公噸，每日垃圾堆置數量130公噸以上，其餘需外運至其他縣市，目前縣內堆置垃圾量已超過26萬公噸，盼興建垃圾處理及再生能源中心改善垃圾問題。

南投生活願景工作室發表聲明，南投縣政府去年9月決定將焚化爐興建於農業水源區，該地不僅是供應南投和彰化生活灌溉用水的取水口，也是雲林縣林內淨水場上游，更位於名竹「地下水庫」上方，設置焚化爐將讓水源面臨污染風險。

聲明指出，焚化爐選址於新民村，對南投縣、彰化縣、雲林縣居民健康風險太大，縣府應立即撤銷錯誤選址，並重新評估垃圾處理策略，召開「垃圾處理公民論壇」，邀請廠商、專家、公民團體及當地居民共同討論垃圾最終處理方案。

此外，抗議團體質疑縣府於13日至22日要舉辦10場說明會，公告與舉辦時間短於法定期限，違反行政正當程序。

環保局說明，該設施為AI智能監控低污染中心，24小時監控污染排放，發現數值異常會立即示警並自動應變，且發電效率提升至25%以上，產生乾淨能源，達到減碳效益，周邊將規劃游泳池、健身房或圖書館，提供附近民眾免費使用，若過程順利，預計最快民國120年營運。

環保局表示，這次說明會非法定程序，因此公告時間未受規定，選址經交通可行性、土地完整性、土地國有等客觀因素確認後，才選定最佳場址；焚化爐污染屬於可控制、可監督範圍，後續也會進行環評程序，充分評估對環境衝擊，降低污染。

南投縣長許淑華接受媒體聯訪時表示，南投縣工業區、企業界廢棄物清運費用昂貴，民調顯示支持南投要有自主處理垃圾能力的民眾已達8成，建置相關設施勢在必行，第1階段先聽取地方想法，收集資料看如何調整、與民眾協調。