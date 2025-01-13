台中愛心社團出錢出力前進彰化 喜願家園今提前圍爐
台中市經營者協會攜手台中市金手獎樂團，帶領近30名志工為彰化喜願家園提前舉辦圍爐宴，每桌都有志工分配菜餚保證讓家園院民吃到每道佳餚，滿桌好菜外加才藝表演，洋溢新春喜氣。
宏恩社會福利慈善基金會附設喜願家園現有147名精神障礙院民，約120人因家庭經濟、路途遙遠、照護能力、社區接納等原因無法返家過年，甚至有院民已無家可歸，台中市經營者協會去年就為院民舉辦圍爐宴。今天協會再度請外燴廚師煮熱騰騰菜餚，協會會長楊富家、幹部和外燴工作人員端菜上桌，志工負責桌邊服務，把鮑魚沙拉、炸排骨、奶油蝦球等佳餚挾到院民面前菜盤。
楊富家說，2023年透過台中市工策會總幹事黃于珊引薦，歲末年終參訪彰化喜願家園，問起家園院民春節返家過年情形，得知約八成無法回家，工作人員要輪流留守陪伴，他很感動基金會董事長吳子鈞發願照顧精障者，於是在協會會議提出要為喜願家園舉辦圍爐，獲得會員支持，台中市金手獎樂團也願意參與，因此召集人力、準備表演才藝，策畫溫馨熱鬧圍爐饗宴。
吳子鈞表示，精障者常被汙名化，是弱勢中的弱勢，感謝台中工策會總幹事黃于珊串起這一條愛的連線，引進台中市經營者協會和金手獎樂團，喜願家園將更融入社會和社區，盼獲更多包容和接納。
金手獎樂團團員吹奏薩克斯風，經營者協會志工帶動大合唱「逆風飛翔」，又唱「你是我的兄弟」，餐會氣氛熱鬧。喜願家園院長林茂安說，希望社會大眾多關懷和支持身心障礙者，並引用聖經的話「期待你的手若有行善的力量，不可推辭，要施與那應得的人。
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