南投清德寺對外山路整修 改善信徒進出交通

南投縣國姓鄉清德寺12日舉辦歲末感恩活動，吸引500多位信眾參加，南投縣府民政處副處長陳平洲代表縣長許淑華，感謝清德寺支持南投燈會，協助觀光發展；清德寺住持慧龍法師則代表信眾，謝謝許縣長「信守承諾」，清德寺對外山路開始整修，未來將提供居民及信眾更安全、便利的道路交通。

民政處表示，國姓鄉清德寺位於偏遠山區，歲末舉辦的感恩活動，來自各地的功德主共襄盛舉，活動熱熱鬧鬧，縣府民政處副處長陳平洲、縣議員林儒暘等人也到場參加。陳副處長代表縣府，感謝清德寺協助在南投燈會佈燈，發展觀光，屆時也歡迎各界參觀燈會；住持慧龍法師則贈送星雲題字的「向前有路 光明在望」牌匾，祈求新年一切吉祥。

清德寺主持慧龍法師表示，歷經多年努力，將清德寺去年變更為建地，並取得了南投縣政府核發的使用執照。清德寺也獲得佛光山全力支持，元宵節過後西單寮房整修工程將立即動工。感謝許縣長，爭取經費整修清德寺對外山路，並展開施工，山路工程完成後，將大大改善信徒和居民進出交通。

清德寺是高雄佛光山南投道場，因位於偏遠山區，出入不便，經住持慧龍法師向許縣長反映後，該山路已發包，正進行施工，未來將有助於地方產業運輸，信眾出入也將更方便。

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