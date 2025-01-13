台中水湳轉運中心明年啟用 陳世凱允設置銜接專用道等協助

台中水湳轉運中心明年將完工啟用，對於如何銜接國道或台74號道路，市府擬出3套方案以疏解車流，緩解交通衝擊，目前正進行可行性評估。但是因工程面牽涉國道相關法規，立法委員黃健豪上午舉辦「台中地區交通建設考察」時，和其他出席立委一起反映交通部長陳世凱，陳世凱允予協助。

水湳轉運中心新建工程於去年9月20日上梁並已完成主體鋼結構，交通局正加快工程進度，預計明年完工啟用。因為轉運站就在台74號道路旁，周邊有包括綠美圖、巨蛋、會展中心等大型建設，預計未來塞車情況會非常嚴重。台中市政府針對匝道出路口研擬三套方案，分別為直接銜接國1、銜接國1大雅匝道和銜接74快速道路案，希望以影響周邊交通最小、最大程度舒緩國道客運及周邊車流的方式進行。

但是，可行性評估時，卻遭遇工程可行，但法規上有阻礙的情形，使得評估作業受阻。參與考察的立委都反映，希望交通部給予協助，讓可行性評估得以進行下去，最終獲致一個可行方案。

黃健豪和立委楊瓊瓔發言時，甚至也明白指出，從現狀看來，似乎以銜接國道的方式較為可行，但最終仍得視評估結果。

另外，黃健豪等立委也反映，交通部補助地方政府施設充電樁到今年止，如此一來，水湳轉運中心明年完工啟用時，大客車用的充電樁反而補助不到，是否仍要國道客運回頭開柴油車？針對此，陳世凱也允諾，會針對水湳轉運中心設置充電樁給予補助。

黃健豪也建議，水湳轉運站未來除了匝道口評估外，另外還有中部國道客運路權的調整，以及日漸式微國道客運運輸量，交通部公路局要提出妥善配套措施，並予客運業者補助，加強大眾運輸量能。他說，客運目前是寒冬，如果補助可以落實，對於客運業者幫助很大，也讓水湳轉運站未來成為南來北往的樞紐。