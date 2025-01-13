台中捷運紅線有太多大型建設需求 交長陳世凱允補助可行性評估

立法委員黃健豪上午舉辦「台中地區交通建設考察」時，參與立委針對崇德豐原的捷運紅線，一致希望能提早到今年就展開可行性評估。交通部長陳世凱允諾會補助可行性評估費用，好讓紅線也能提早開工。

除了黃健豪，包括廖偉翔、何欣純等人今都參與紅線的討論。黃健豪說，原本紅線預計要在2036年才啟動相關規畫，但大家希望評估能夠提早10年開始。

黃健豪、說，紅線從崇德路經過北區、北屯區一路到潭子、豐原，提早動工完工才能夠有效紓解崇德路的車潮，尤其接下來還有漢神百貨、洲際棒球場的大型賽事以及巨蛋、綠美圖、國際會展中心等的大型建設陸陸續續動工，後續帶來的大量人潮也需要有捷運來紓解。因此希望捷運紅線能夠提早規，原本預期2036年才規畫的案子，在2036年的時候已經能夠完工。

他希望，今年就能夠進行相關的可行性評估，明年就能提出綜合規畫送交通部核定。

何欣純也說，一個城市的進步，捷運路網很關鍵，尤其人口快速成長上升期的行政區，很需要大眾運輸捷運系統的支持，捷運紅線行經市區崇德商圈、十四期重劃區、洲際棒球場、潭子地區、止於豐原大道與中正路路口，全長約11.8 公里，她在中央會全力支持補助可行性研究經費，也有勞台中市政府加速招標作業，為台中交通一起努力。