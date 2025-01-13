春節連續假期 豐原地區代檢廠暫停驗車

豐原監理站及所轄汽車代檢廠於春節連續假期，1月25日至2月2日暫停受理汽車檢驗服務，豐原監站站提醒定檢即將到期的車主，盡速安排車輛定檢，以免逾期受罰，最重者還可能遭到註銷牌照的處分。

監理站表示，如果車輛應到檢日期最後一天剛好在連續假期，即1月25日至114年2月2日期間，可順延至假期結束後第一個上班日2月3日完成車輛檢驗，逾期仍未參加車輛定期檢驗者，將依道路交通管理處罰條例規定處900元以上1800元以下罰鍰，逾期6個月以上者，還會被註銷車輛牌照。

現行車輛檢驗覆驗期間遇一般國定假期，可展延至次一工作日覆驗免收規費，1月18日至114年1月24日初驗不合格車輛因遇5天以上連續假期，1月25日至114年2月2日共9天，得於假期結束後展延3個工作天2月5日辦理車輛免費覆驗，惟如逾期辦理者，仍將依法舉發逾檢罰鍰。

豐原監理站長朱豐誠表示，接獲定檢簡訊通知或相關通知，應提早安排車輛定期保養及檢驗，除確保車輛性能保持最佳狀態及行車安全外，也能避免連續假期結束後，車輛大排長龍等候驗車情形，建議民眾可多加利用車輛代檢廠服務，提醒車主，每家代檢廠車輛數有限制，可利用台中區監理首頁點選導航專區、公路電子監理服務網或使用監理服務App等管道查詢代檢廠地址、電話及每日驗車餘額等資訊。