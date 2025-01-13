快訊

中職／樂天女孩8位重量級成員離隊 籃籃最新動向曝光

股匯雙殺…新台幣貶破33元改寫近9年新低 匯銀人士：預料中

陳啟昱涉台鹽綠能掏空案 法院裁定再延押2月：未完全坦承

春節連續假期 豐原地區代檢廠暫停驗車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原監理站及所轄汽車代檢廠春節連續假期，1月25日至2月2日暫停受理汽車檢驗服務。圖／豐原監理站提供
豐原監理站及所轄汽車代檢廠春節連續假期，1月25日至2月2日暫停受理汽車檢驗服務。圖／豐原監理站提供

豐原監理站及所轄汽車代檢廠於春節連續假期，1月25日至2月2日暫停受理汽車檢驗服務，豐原監站站提醒定檢即將到期的車主，盡速安排車輛定檢，以免逾期受罰，最重者還可能遭到註銷牌照的處分。

監理站表示，如果車輛應到檢日期最後一天剛好在連續假期，即1月25日至114年2月2日期間，可順延至假期結束後第一個上班日2月3日完成車輛檢驗，逾期仍未參加車輛定期檢驗者，將依道路交通管理處罰條例規定處900元以上1800元以下罰鍰，逾期6個月以上者，還會被註銷車輛牌照。

現行車輛檢驗覆驗期間遇一般國定假期，可展延至次一工作日覆驗免收規費，1月18日至114年1月24日初驗不合格車輛因遇5天以上連續假期，1月25日至114年2月2日共9天，得於假期結束後展延3個工作天2月5日辦理車輛免費覆驗，惟如逾期辦理者，仍將依法舉發逾檢罰鍰。

豐原監理站長朱豐誠表示，接獲定檢簡訊通知或相關通知，應提早安排車輛定期保養及檢驗，除確保車輛性能保持最佳狀態及行車安全外，也能避免連續假期結束後，車輛大排長龍等候驗車情形，建議民眾可多加利用車輛代檢廠服務，提醒車主，每家代檢廠車輛數有限制，可利用台中區監理首頁點選導航專區、公路電子監理服務網或使用監理服務App等管道查詢代檢廠地址、電話及每日驗車餘額等資訊。

監理站 豐原 連續假期

延伸閱讀

台東市公所環境清潔週啟動 迎春節打造好環境

Global Mall春節檔期開跑 多元回饋、福袋抽世界美食旅

春節期貨保證金 調高

彰化八大生活圈春節關懷弱勢獲捐款逾千萬 要幫弱勢者過好年

相關新聞

台中捷運紅線有太多大型建設需求 交長陳世凱允補助可行性評估

立法委員黃健豪上午舉辦「台中地區交通建設考察」時，參與立委針對崇德豐原的捷運紅線，一致希望能提早到今年就展開可行性評估。...

春節連續假期 豐原地區代檢廠暫停驗車

豐原監理站及所轄汽車代檢廠於春節連續假期，1月25日至2月2日暫停受理汽車檢驗服務，豐原監站站提醒定檢即將到期的車主，盡...

台中犁份派出所第二辦公室落成啟用 盧秀燕：獻給辛苦警察的禮物

台中市政府烏日警分局犁份派出所第二辦公室今落成啟用，市長盧秀燕主持啟用儀式時說，警察同仁的工作十分重要且辛苦，這是市府獻...

影／南投蓋焚化爐今首辦說明會 恐爆抗議衝突...許淑華出聲了

南投縣垃圾堆積嚴重，縣府計畫興建焚化爐，目前選址於名間新民村，今起舉辦10場說明會，縣民關注，但傳出將有抗議。縣長許淑華...

台中捷運綠線延伸 陳世凱：彰東都市計畫出不來是問題

立法委員黃健豪上午舉辦「台中地區交通建設考察」了解捷運綠線大坑延伸線、捷運紅線和水湳轉運站的推動進度。對於捷運綠線延伸，...

后里三豐路ㄇ形灌溉箱涵堵塞釀水患 改善工程年底完工

台中市后里區三豐路一處灌溉箱涵採ㄇ字形設計，埋設省道路面下，被形容如同「糯米腸」清淤困難，常因阻塞影響下游灌溉用水，豪雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。