台中犁份派出所第二辦公室落成啟用 盧秀燕：獻給辛苦警察的禮物

台中市政府烏日警分局犁份派出所第二辦公室今落成啟用，市長盧秀燕主持啟用儀式時說，警察同仁的工作十分重要且辛苦，這是市府獻給警察的新年禮物，希望藉由優化警察辦公環境，強化辦公、備勤的舒適度及品質，作員警堅強的後盾。

她說，該廳舍原屬消防局犁份分隊，因該分隊遷移後移撥警察局使用。隨烏日分局的轄區人口逐年增加，警員數量也隨之提高，因此市府編列1千365萬元修繕，作為犁份派出所第二辦公室。近年市府不斷改善警察配備、廳舍，例如日前神岡新建派出所、東信派出所等均落成啟用。

警察局說，烏日分局犁份派出所掌理大肚山上新庄、新東、南寮及東海四個里警政工作，由於轄內東海商圈成熟的生活機能以及台灣大道交通便利，轄內人口數從41年前約1萬人，統計至去年底，已達2萬5621人，地方交通及治安狀況日益繁雜，因此擴編員警數及警用裝備，以因應驟增的警政工作及服務，辦公廳舍也需進一步擴大。