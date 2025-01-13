快訊

被算命說中隱藏10年秘密 SJ金希澈認了「早已是身障人士」

台股重挫523點！失守23,000點 投顧：建議拉回逢低擇優佈局

饗饗食安案60人送醫！8成有吃生魚片 衛生局：不排除諾羅病毒感染

台中犁份派出所第二辦公室落成啟用 盧秀燕：獻給辛苦警察的禮物

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府烏日警分局犁份派出所第二辦公室今落成啟用。圖／台中市政府提供
台中市政府烏日警分局犁份派出所第二辦公室今落成啟用。圖／台中市政府提供

台中市政府烏日警分局犁份派出所第二辦公室今落成啟用，市長盧秀燕主持啟用儀式時說，警察同仁的工作十分重要且辛苦，這是市府獻給警察的新年禮物，希望藉由優化警察辦公環境，強化辦公、備勤的舒適度及品質，作員警堅強的後盾。

她說，該廳舍原屬消防局犁份分隊，因該分隊遷移後移撥警察局使用。隨烏日分局的轄區人口逐年增加，警員數量也隨之提高，因此市府編列1千365萬元修繕，作為犁份派出所第二辦公室。近年市府不斷改善警察配備、廳舍，例如日前神岡新建派出所、東信派出所等均落成啟用。

警察局說，烏日分局犁份派出所掌理大肚山上新庄、新東、南寮及東海四個里警政工作，由於轄內東海商圈成熟的生活機能以及台灣大道交通便利，轄內人口數從41年前約1萬人，統計至去年底，已達2萬5621人，地方交通及治安狀況日益繁雜，因此擴編員警數及警用裝備，以因應驟增的警政工作及服務，辦公廳舍也需進一步擴大。

烏日警分局長尤啓南說，第二辦公室規畫有辦公室、寢室、待勤室，建物外觀採中性且具現代感的灰階色系，呈現簡潔俐落且理性的形象，搭配創新的金鴿局徽，秉持專業、科技、紀律、服務、團隊等核心價值，除優化辦公環境，讓同仁安心上班、提升士氣，也期許同仁讓台中邁向安居樂業的幸福城市。

台中市政府烏日警分局犁份派出所第二辦公室今落成啟用。圖／台中市政府提供
台中市政府烏日警分局犁份派出所第二辦公室今落成啟用。圖／台中市政府提供
台中市政府烏日警分局犁份派出所第二辦公室今落成啟用，市長盧秀燕前往和表演的小朋友打招呼。圖／台中市政府提供
台中市政府烏日警分局犁份派出所第二辦公室今落成啟用，市長盧秀燕前往和表演的小朋友打招呼。圖／台中市政府提供

警察 辦公室

延伸閱讀

影／草屯補選黃金周禿子、燕子挺賜勝送2物 老縣長也現身

影／為草屯鎮長候選人站台 盧秀燕批執政黨把鎮長選舉變成國會改選

影／最幸運得主！台中購物節單身漢睡夢中被叫醒 抽中千萬好宅

南非外師投入偏鄉英語教學 盧秀燕致贈中捷年度票卡

相關新聞

度假村毀白魚棲地 自救會抗議盼溝通

守護台灣白魚永續棲地自救會，抗議中友投資埔里農莊開發案，破壞白魚棲地，自救會昨到中友百貨「拜年」抗議，盼埔里農莊能與自救...

台中犁份派出所第二辦公室落成啟用 盧秀燕：獻給辛苦警察的禮物

台中市政府烏日警分局犁份派出所第二辦公室今落成啟用，市長盧秀燕主持啟用儀式時說，警察同仁的工作十分重要且辛苦，這是市府獻...

影／南投蓋焚化爐今首辦說明會 恐爆抗議衝突...許淑華出聲了

南投縣垃圾堆積嚴重，縣府計畫興建焚化爐，目前選址於名間新民村，今起舉辦10場說明會，縣民關注，但傳出將有抗議。縣長許淑華...

台中捷運綠線延伸 陳世凱：彰東都市計畫出不來是問題

立法委員黃健豪上午舉辦「台中地區交通建設考察」了解捷運綠線大坑延伸線、捷運紅線和水湳轉運站的推動進度。對於捷運綠線延伸，...

后里三豐路ㄇ形灌溉箱涵堵塞釀水患 改善工程年底完工

台中市后里區三豐路一處灌溉箱涵採ㄇ字形設計，埋設省道路面下，被形容如同「糯米腸」清淤困難，常因阻塞影響下游灌溉用水，豪雨...

燒腦為八卦山6景區揭秘 彰化月影燈季實境解謎受理報名

列為「台灣觀光100亮點」的2025彰化月影燈季，彰化縣政府規畫「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，從今天（13日）中午1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。