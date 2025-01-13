台中犁份派出所第二辦公室落成啟用 盧秀燕：獻給辛苦警察的禮物
台中市政府烏日警分局犁份派出所第二辦公室今落成啟用，市長盧秀燕主持啟用儀式時說，警察同仁的工作十分重要且辛苦，這是市府獻給警察的新年禮物，希望藉由優化警察辦公環境，強化辦公、備勤的舒適度及品質，作員警堅強的後盾。
她說，該廳舍原屬消防局犁份分隊，因該分隊遷移後移撥警察局使用。隨烏日分局的轄區人口逐年增加，警員數量也隨之提高，因此市府編列1千365萬元修繕，作為犁份派出所第二辦公室。近年市府不斷改善警察配備、廳舍，例如日前神岡新建派出所、東信派出所等均落成啟用。
警察局說，烏日分局犁份派出所掌理大肚山上新庄、新東、南寮及東海四個里警政工作，由於轄內東海商圈成熟的生活機能以及台灣大道交通便利，轄內人口數從41年前約1萬人，統計至去年底，已達2萬5621人，地方交通及治安狀況日益繁雜，因此擴編員警數及警用裝備，以因應驟增的警政工作及服務，辦公廳舍也需進一步擴大。
烏日警分局長尤啓南說，第二辦公室規畫有辦公室、寢室、待勤室，建物外觀採中性且具現代感的灰階色系，呈現簡潔俐落且理性的形象，搭配創新的金鴿局徽，秉持專業、科技、紀律、服務、團隊等核心價值，除優化辦公環境，讓同仁安心上班、提升士氣，也期許同仁讓台中邁向安居樂業的幸福城市。
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