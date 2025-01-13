影／南投蓋焚化爐今首辦說明會 恐爆抗議衝突...許淑華出聲了

南投縣垃圾堆積嚴重，縣府計畫興建焚化爐，目前選址於名間新民村，今起舉辦10場說明會，縣民關注，但傳出將有抗議。縣長許淑華今表示，現已完成環境影響模擬，將透過說明會向地方報告，並傾聽意見，盼民眾都能和平理性參與溝通。

縣長許淑華今在縣務會議後指出，全縣垃圾堆積量已逾25萬公噸，縣民關心，盼改善解決，縣府在議會支持下積極規畫興建焚化爐，經評估，初步選址於名間鄉新民村，不過部分民眾仍有疑慮，擔心焚化廠對人體、產業、環境等產生影響。

而為消弭地方擔憂，縣府先前已向議會報告，並請環境部協助進行空汙及環境影響模擬，不僅針對空氣品質，連垃圾車行進動線等都全面評估，近期相關模擬結果已出爐，預計今天起開始在新民村及周遭鄰近地區陸續辦理10場村里說明會。

許淑華說，從去年規畫焚化廠以來就持續安排議會、代表會、村里長及社區，尤其是名間鄉民參訪國內垃圾處理設施，先讓他們了解現今的設施先進，後續透過提供說明完整模擬數據給鄉親，降低其疑慮，讓他們安心，這都是縣府該做的事。

縣府也將從今天起展開10場地方說明會，首場將在名間鄉代天宮，後續在名間鄉老人會、南雅村、濁水村、炭寮村等3處集會所等5地各辦2場，除向地方說明環境影響模擬數據及興建規畫，更要傾聽地方意見，若有需要會再加開說明會。

南投縣興建垃圾處理及再生能源中心首場說明會將在今下午3時許在名間代天宮登場，據了解，有民眾認為縣府黑箱選址，恐影響南投、彰化、雲林等地民生灌溉用水，將率眾抗議反對新建焚化爐，並要求南投縣政府停止任何開發程序。

許淑華則說，南投縣垃圾堆積問題嚴重，除民生垃圾，工業區、企業界在垃圾運輸費用也較其他縣市昂貴，因此地方期待也亟需焚化廠建置完成，先前也曾做過民調，逾8成縣民支持南投縣需有自主處理垃圾能力，興建焚化廠是勢在必行。

第一階段說明會將完整報告焚化爐興建後環境模擬數據，清楚說明後續工作事項，並聽取彙整地方意見及疑慮，收集資料後進一步調整，希望民眾能理性平和參與，良性溝通，未來興建仍須經環評等各種程序，期間縣府會持續報告各階段進度。