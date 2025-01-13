快訊

3招偷看LINE訊息不怕被發現已讀 iPhone一動作獨享「未讀祕技」

高階警人事發布！基市局長被控性騷降調航警副局長 廖美鈴升副署長

影／南投蓋焚化爐今首辦說明會 恐爆抗議衝突...許淑華出聲了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府規畫在名間新民村興建焚化爐，今起舉辦說明會，但傳出將有抗議行動，縣長許淑華盼平和理性溝通。記者賴香珊／攝影
南投縣政府規畫在名間新民村興建焚化爐，今起舉辦說明會，但傳出將有抗議行動，縣長許淑華盼平和理性溝通。記者賴香珊／攝影

南投縣垃圾堆積嚴重，縣府計畫興建焚化爐，目前選址於名間新民村，今起舉辦10場說明會，縣民關注，但傳出將有抗議。縣長許淑華今表示，現已完成環境影響模擬，將透過說明會向地方報告，並傾聽意見，盼民眾都能和平理性參與溝通。

縣長許淑華今在縣務會議後指出，全縣垃圾堆積量已逾25萬公噸，縣民關心，盼改善解決，縣府在議會支持下積極規畫興建焚化爐，經評估，初步選址於名間鄉新民村，不過部分民眾仍有疑慮，擔心焚化廠對人體、產業、環境等產生影響。

而為消弭地方擔憂，縣府先前已向議會報告，並請環境部協助進行空汙及環境影響模擬，不僅針對空氣品質，連垃圾車行進動線等都全面評估，近期相關模擬結果已出爐，預計今天起開始在新民村及周遭鄰近地區陸續辦理10場村里說明會。

許淑華說，從去年規畫焚化廠以來就持續安排議會、代表會、村里長及社區，尤其是名間鄉民參訪國內垃圾處理設施，先讓他們了解現今的設施先進，後續透過提供說明完整模擬數據給鄉親，降低其疑慮，讓他們安心，這都是縣府該做的事。

縣府也將從今天起展開10場地方說明會，首場將在名間鄉代天宮，後續在名間鄉老人會、南雅村、濁水村、炭寮村等3處集會所等5地各辦2場，除向地方說明環境影響模擬數據及興建規畫，更要傾聽地方意見，若有需要會再加開說明會。

南投縣興建垃圾處理及再生能源中心首場說明會將在今下午3時許在名間代天宮登場，據了解，有民眾認為縣府黑箱選址，恐影響南投、彰化、雲林等地民生灌溉用水，將率眾抗議反對新建焚化爐，並要求南投縣政府停止任何開發程序。

許淑華則說，南投縣垃圾堆積問題嚴重，除民生垃圾，工業區、企業界在垃圾運輸費用也較其他縣市昂貴，因此地方期待也亟需焚化廠建置完成，先前也曾做過民調，逾8成縣民支持南投縣需有自主處理垃圾能力，興建焚化廠是勢在必行。

第一階段說明會將完整報告焚化爐興建後環境模擬數據，清楚說明後續工作事項，並聽取彙整地方意見及疑慮，收集資料後進一步調整，希望民眾能理性平和參與，良性溝通，未來興建仍須經環評等各種程序，期間縣府會持續報告各階段進度。

南投縣 焚化爐 許淑華

延伸閱讀

影／草屯補選黃金周禿子、燕子挺賜勝送2物 老縣長也現身

影／韓國瑜草屯輔選...曝被罷免後3年低潮 僅對2人例外

環狀線受地震損害 北市府要中工賠償備妥訴訟程序

陳時中南投喊拚大罷免 許淑華妙答格局高下立判

相關新聞

度假村毀白魚棲地 自救會抗議盼溝通

守護台灣白魚永續棲地自救會，抗議中友投資埔里農莊開發案，破壞白魚棲地，自救會昨到中友百貨「拜年」抗議，盼埔里農莊能與自救...

影／南投蓋焚化爐今首辦說明會 恐爆抗議衝突...許淑華出聲了

南投縣垃圾堆積嚴重，縣府計畫興建焚化爐，目前選址於名間新民村，今起舉辦10場說明會，縣民關注，但傳出將有抗議。縣長許淑華...

台中捷運綠線延伸 陳世凱：彰東都市計畫出不來是問題

立法委員黃健豪上午舉辦「台中地區交通建設考察」了解捷運綠線大坑延伸線、捷運紅線和水湳轉運站的推動進度。對於捷運綠線延伸，...

后里三豐路ㄇ形灌溉箱涵堵塞釀水患 改善工程年底完工

台中市后里區三豐路一處灌溉箱涵採ㄇ字形設計，埋設省道路面下，被形容如同「糯米腸」清淤困難，常因阻塞影響下游灌溉用水，豪雨...

燒腦為八卦山6景區揭秘 彰化月影燈季實境解謎受理報名

列為「台灣觀光100亮點」的2025彰化月影燈季，彰化縣政府規畫「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，從今天（13日）中午1...

影／捐出尾牙摸彩品費用 后里農會第8年捐物資送弱勢家庭

台中市后里區農會連續8年寒冬送暖，節省農會尾牙摸彩品費用，捐贈民生物資要照顧后里區弱勢家庭，今天在后里區公所前捐贈421...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。